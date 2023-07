Bente leeft langzaam: ‘Doei, productivity guilt (en dat eeuwige schuldgevoel als je even niets doet)’

Bente van de Wouw is online editor van Flow en deskundige op het gebied van introversie en slow life. Ze ontdekte dat je geen boerderij met kippen nodig hebt om langzaam te leven. Dat kan ook gewoon – of júist – in het hectische nu. Deze keer: productivity guilt.

Op woensdagen ben ik vrij. Althans, in de middag dan. Als ik dinsdagavond naar bed ga fantaseer ik over die vrije uren. Misschien brei ik wel verder aan mijn trui, of kijk ik een nieuwe aflevering van die ene serie. Of ga ik starten met een nieuw tekenproject? Eigenlijk maakt het niet uit wat ik kies, het is vooral het alles-mag-niets-moet-gevoel waar ik me iedere week weer op verheug.

Tot de dag eindelijk daar is en ik minder geniet dan ik dacht. Want terwijl ik die serie kijk of brei of teken, neemt één gedachte de overhand: je zou nu ook iets productiefs kunnen doen.

Het is door die gedachte dat ik mijn langzame leven soms wat ingewikkeld maak. Zo vind ik gamen van kinds af aan al leuk, maar doe ik het maar weinig omdat het ‘niets oplevert’. Dan pak ik toch de breinaalden erbij, omdat mijn nietsdoen dan toch nog zin heeft. Of zoiets. Als ik teken, moet het wel meteen een illustratie worden die ik kan verkopen, anders is het verloren tijd, en een paar aflevering van een serie kijken? Schuldgevoel alom.

Het leven bestaat uit meer dan alleen maar hard werken

Blijkbaar ben ik niet de enige die worstelt met wat ze productivity guilt noemen: een gevoel van schaamte of schuld omdat je niet productief genoeg bent. Dat we dat massaal lijken te voelen is niet zo gek in een maatschappij waar succes gelijkstaat aan je eigenwaarde. Het kan immers altijd beter, sneller en efficiënter. Vervelend is het wel. Want een beetje productiviteit is goed, maar daarin doorslaan levert stress, angst en (in mijn geval) een nogal chagrijnige woensdagmiddag op.

En dat is zonde, omdat het leven uit meer bestaat dan alleen maar hard werken. Dat het sneller en beter en efficiënter kan, betekent niet dat het moet. Het levert misschien tijdelijk een beter gevoel op, maar van een flinke portie rust word je ook een gelukkiger mens. En dat is een stuk belangrijker dan toch nog even die taak afronden omdat het moet van jezelf.

De komende woensdag ga ik het anders aanpakken. In plaats van boos op mezelf worden omdat ik niet nuttig ben, laat ik dat schuldgevoel sudderen terwijl ik mijn favoriete serie kijk, of brei en teken. Of, misschien doe ik eens gek, pak ik er dat ene computerspel bij dat helemaal niets oplevert. Omdat het me plezier oplevert, daarom. En dat is voor mij vanaf nu genoeg.

Tekst Bente van de Wouw

Gepubliceerd op 3 juli 2023