Wat er gebeurt als je echt kijkt naar kleuren

Caroline Buijs is creative managing editor van Flow en heeft contact met illustratoren over de hele wereld én een creatieve blik. Ze weet als geen ander: iets met je handen maken, geeft rust in je hoofd. Deze keer: goed kijken naar de kleuren van Chagall, en de verbinding van samen craften.

Bij de schilder Marc Chagall moet ik altijd aan de film Notting Hill denken, waarin William (Hugh Grant) van Anna (Julia Roberts) een échte Chagall cadeau krijgt. Maar goed kijken is geloof ik niet Williams sterkste kant: hij lijkt nauwelijks door te hebben dat het een origineel schilderij is.

Over goed kijken naar Chagall, en dan vooral naar de kleuren in zijn werk, ging de workshop ‘broodje breien’ die ik laatst volgde bij Loret Karman van De Amsterdamse Steek. Loret – die ongelooflijk veel weet over kleur en onder meer zelf haar wol zelf verft – leidde ons door de dag. En terwijl wij zaten te werken, las Nienke Denekamp – de eregast van de dag – voor uit haar boek De grote Chagall atlas.

Een bibliotheek aan beelden

Wat ik niet wist, is dat Chagall voordat hij zo beroemd werd een wonderbaarlijk leven leidde. Het leven bracht hem op de meest uiteenlopende plekken op aarde en hij liep voortdurend tegen de wereldgeschiedenis aan: de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie, de Tweede Wereldoorlog. De vele reizen die hij – als jood op de vlucht – vaak noodgedwongen moest maken, leverden hem een bibliotheek aan beelden op die tot zijn dood terugkwamen in zijn werk.

Het is lang geleden dat ik ben voorgelezen, maar ik vond het weer zo fijn. Helemaal wanneer je in de tussentijd iets met je handen maakt: mijn hoofd werd er op een goede manier leeg van (het piekeren over onbenullige dingen hield even op).

Meer dan ik normaal zou zien

Een van de oefeningen die we deden, was een afbeelding van een schilderij van Chagall in zestien vakjes verdelen. Vervolgens zochten we uit heel veel bollen wol en draad – die gesorteerd op kleur op de grond lagen – per vakje een kleur uit. Op die manier ontdekte ik uit hoeveel verschillende kleuren een schilderij bestaat, veel meer dan ik normaal gesproken zou zien. Van elke kleur breidden we een klein vierkantje (ik haakte er granny’s van, want breien kan ik niet) en zo ontstond (min of meer) het kleurenpalet van Chagalls schilderij in wol en katoen.

Naast een leeg hoofd, ervaarde ik ook weer hoe snel je je verbonden kunt voelen met een groep mensen die je vooraf niet kende. Vooral wanneer je samen ergens een liefde voor deelt: in dit geval craften én een schilder.

Tekst en fotografie Caroline Buijs

Gepubliceerd op 16 april 2023