Daan is een ‘handige jongen’: “School was niets voor mij. Bouwen, daar was ik goed in”

Daan Meeuwig is terreinbeheerder van de Hamerkop in Amsterdam-Noord en een ‘handige jongen’. Hij heeft een online winkel waarin hij onder andere zijn lieve lampjes verkoopt.

Wat ben je aan het doen?

“Ik ben altijd dingen aan het maken en nieuwe ideeën aan het uitwerken voor mijn online winkel. In Daans Handige Jongens-winkel lopen mijn piepkleine, lieve lampjes bijvoorbeeld heel goed. Die brand je als een kaars, er zit geen aan- of uitknop aan. Ik heb ook oesterlampjes van echte Zeeuwse creuses met een fietslampje erin, dat lijkt net een glinsterende parel. Allemaal handwerk. Daarnaast doe ik grote bouwprojecten, vooral horeca, zoals de uitbreiding bij Restaurant Europa in een oude autogarage en het restaurant van wijn­domein Chateau Amsterdam. Mijn grootste project van dit moment is het bouwen van een catamaran. Als die klaar is, wil ik er de wereld mee rondzeilen.”

Hoe werd je zo handig?

“Al jong kwam ik erachter dat school niks voor mij was. Lego, daar was ik goed in, in bouwen. Vaak hing ik rond in de werkplaats van Wim, een bevriende metaalbewerker bij ons uit de buurt. Hij liet me daar gewoon m’n gang gaan. Het sprak me enorm aan dat je met staal, een slijptol en een lasapparaat alles kunt maken, van een auto tot flatgebouw. Ik leerde door goed naar Wim te kijken en gewoon te doen, dus op m’n veertiende kon ik al lassen. Dankzij mijn vaders olijfoliewinkel had ik veel contacten in de horeca, dus als daar iemand iets van staal nodig had, maakte ik het voor ze. Barbecues, rookovens, van alles.”

Nu ben je misschien zelf zo’n Wim voor anderen?

“Hier lopen inderdaad regelmatig stagiairs rond. Het is leuk om ze te laten zien wat er allemaal kan, hoe je dat kunt aanpakken. Ik hou van mensen helpen, vind het fijn om iets voor iemand te kunnen betekenen en te helpen een droom te realiseren. Dat is ook een van de redenen waarom we die lieve lampjes nu laten maken bij een sociale werkplaats.”

Wat zijn je leukste projecten?

“Ik ben er goed in om met weinig middelen en budget iets voor elkaar te krijgen. Het leuke van horecaprojecten is dat het wat creatiever mag, het hoeft vaak niet allemaal zo precies afgewerkt als bij een woonhuis. In een huis dat je bouwt, kom je meestal ook nooit meer terug. Maak je iets voor een restaurant, dan kun je in je eigen project gaan eten.”

Maar straks eerst het water op?

“Al mijn hele leven ben ik met bootjes aan het klooien. En ik ben gek op zeilen. Als je zeilt, ben je helemaal los van alles, je hebt je eigen eilandje, de wind, meer heb je niet nodig. Het geeft me een groot gevoel van vrijheid. De catamaran is de eerste boot die ik bouw, dus het is spannend. Maar hij wordt groot genoeg om mensen mee te nemen. En dan maar gewoon wegzeilen, weg van de drukte. Kijken waar de wind ons brengt.”

Interviews Klaartje Scheepers Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 4 oktober 2023