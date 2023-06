Denk jij ook vaak: vólgende maand ga ik echt genieten?

Irene Smit is creative director van Flow en mental health-deskundige. Ze verwondert zich over de keuzes die we ongemerkt maken en geeft tips hoe je anders kunt kijken. Deze keer: vandaag is de toekomst die je jezelf vorige maand beloofde.

Gister werd ik geïnterviewd voor een podcast en kreeg ik de vraag: aan welke les uit Flow heb je zelf veel gehad? Nou, zijn dat er heel veel, want altijd als ik ergens mee worstel denk ik: best iets voor een verhaal in Flow (en dan duikt een journalist in de materie en ligt er op een dag een artikel in mijn mailbox met tips).

Maar de les die het meest oppopt in mijn hoofd is een zinnetje van Mark Williams, professor in de klinische psychologie. Hij zei in een interview in Flow: vandaag is de toekomst die je jezelf vorige maand hebt beloofd.

‘Als-dan-zinnetje’

En dat zinnetje, daar dacht ik weer aan vorige week. Het was mooi weer, maar ik was te druk om ervan te genieten. Dat komt volgende maand wel, dacht ik, als het wat rustiger is. Maar dacht ik die maand daarvoor ook niet: zodra het mooi weer is ga ik het wat rustiger aan doen? En dacht ik die maand daarvoor niet: als het straks lente is, ga ik ’s avonds vaker naar buiten?

Zo gaat dat dus, dat steeds maar denken: als als, dan dan.

Als het wat rustiger is, dan ga ik meer genieten.

Als de zon schijnt, dan ga ik vaker naar buiten.

Als het vakantie is, dan maak ik weer tijd om een boek te lezen.

Inmiddels heb ik mijn brein getraind om bij een ‘als-dan-zinnetje’ in mijn hoofd meteen alarm te slaan. Dus toen ik vandaag weer dacht: als deze online column af is, dan ga ik nog even hardlopen, vond ik het genoeg. Ik besloot gewoon te gaan en niet langer uit te stellen waar ik steeds zo naar verlang: meer buiten zijn, vaker de natuur in, te genieten van de zomer, tijd te nemen voor mezelf.

En dat stukje? Dat kwam er dus toch wel, want dat zit ik hier nu bezweet en met een rood hoofd te typen. Maar wel met een grijns op mijn gezicht. Want ik heb mijn als-dan-modus doorbroken.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 29 juni 2023