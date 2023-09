Dit zinnetje helpt Bente als ze worstelt in het leven

Het leven is soms al moeilijk genoeg en tóch zijn we goed in extra druk op onszelf leggen. We maken ons zorgen, leggen de lat te hoog, verwachten te veel van onszelf. Online editor Bente herkent dat en heeft een zin die helpt.

Die zin gebruik ik als ik weer urenlang pieker over een probleem dat ik eigenlijk niet op kan lossen. Als dat stemmetje in mijn hoofd roept dat het sneller en beter kan. Of dat ik niet goed genoeg ben. Als weer honderden als-dit-dan-dat-hersenspinsels de revue passeren. Want hoewel ik steeds beter ben in lief voor mezelf zijn, gooien sommige gedachten nog roet in het eten.

Soms duurt het even voordat ik merk dat ik weer in zo’n nutteloos cirkeltje ben beland. En ik ontdekte ook: meestal gebeurt dat in periodes waarin onzekerheid heerst. Bij een grotere verandering, bijvoorbeeld. Dan voelt die wiebeltijd zo oncomfortabel dat ik een houvast zoek.

Het is al goed

Omdat ik echt wel weet dat extra nadenken/zorgen maken/streng zijn voelt als controle maar in the end geen houvast en vooral ellende biedt, heb ik nu een zinnetje in het leven geroepen: ‘Het is al goed.’ Ik gebruikte het laatst nog, toen ik al een paar dagen lang vond dat ik niet snel genoeg naar mijn doelen toe werkte. ‘Het is al goed, Bent.’

Door die woorden besefte ik weer: oh ja, er is eigenlijk helemaal geen haast. Waarom zit ik mezelf dan zo te pushen? Als ik me zorgen maak, voelt dat zinnetje meer als een knuffel of warme deken. Het is al goed, ook al voelt dat nu even niet zo. En als ik ontevreden ben over mijn leven of hoe ik dingen aanpak, relativeren die vier woorden. Want wat sneller en beter kán, hóéft niet altijd sneller en beter. Vaak is het – en daar is ie weer – al goed.

Tekst Bente van de Wouw

Gepubliceerd op 4 september 2023