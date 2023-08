Elisabeth werkte vier maanden in Portugal: “Ik gun iedereen zo’n verrijkende ervaring”

GZ-psycholoog Elisabeth (41) kreeg van haar werk­gever toestemming om vier maanden remote te gaan werken. Ze vestigde zich met man en drie kinderen in Lissabon.

Toen onze wens om een grote reis door Australië te maken niet doorging omdat het land op slot zat, besloten we het anders aan te pakken. We zochten een fijne bestemming dichter bij huis om een langere tijd te blijven. Het leek ons mooi om de kinderen een ander land van binnenuit te laten ervaren door er een tijd te leven. Mijn werkgever ging ermee akkoord dat ik vier maanden op afstand zou werken en mijn opgespaarde overuren inzette voor een werkweek van 12 in plaats van 24 uur. Toen we op de internationale school in Lissabon een plek vonden voor de kinderen was het plan rond.

We zijn inmiddels weer een jaar thuis en ik kijk terug op een mooi avontuur. Hoewel we gewoon werkten en de kinderen naar school gingen, hadden we veel tijd als gezin samen. Er was geen gesjees van sport naar vriendjes naar familiebezoek, waardoor er ruimte overbleef om leuke dingen te doen met elkaar: naar het strand, de stad ontdekken. Ook gingen we mee in het Portugese ritme. We aten ’s avonds pas om half acht waardoor de dag veel langer was. Ik prijs mezelf gelukkig dat we de mogelijkheid hadden om dit te doen, ook in financieel opzicht. Ik gun iedereen zo’n verrijkende ervaring als deze.

Gepubliceerd op 8 augustus 2023