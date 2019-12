Flow Levensles 10

Al tien jaar brengt Flow de boodschap om trager te leven. Om geluk te zoeken in de kleine dingen en om het leven te omarmen met al haar ups en downs. We hebben er tien video’s over gemaakt met lessen die juist in deze tijd zo hard nodig zijn. Die we niet hebben geleerd op school, maar waar we wel ons hele leven iets aan hebben. De tiende en laatste video, over tijd maken, is nu te bekijken.

Tijd maken om tijd te nemen

Zoals Mahatma Gandhi ooit zei: “Er is meer in het leven dan alleen je snelheid verhogen.” Stop met haasten. Stop met multitasken. We voelen ons zo vaak rusteloos, chaotisch en ongeduldig. Sluit jezelf dan af voor alle stimuli. Verveel je, doe aan dagdromen, staar uit het raam. Neem je tijd om van A naar B te komen. Besteed je volledige aandacht aan iets. Vertraag. En zie de bloemen groeien.

Over de maker

Liam Minnebo is een jonge filmmaker die de filmopleiding volgt aan het Mediacollege Amsterdam.

Videomaker Liam Minnebo Creative producer Linda Elisabeth Morris Voice-over Moya Gorodecky