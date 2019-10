Flow levensles 2

Streven naar geluk leidt tot ongeluk

Er is geen pot met goud aan het einde van de regenboog. Dat is maar een mythe. Wanneer we ons te veel op de toekomst richten, met hoge verwachtingen en de constante drang om ons eigen geluk te creëren, voelen we ons uiteindelijk alleen maar gefrustreerd, teleurgesteld en verdrietig. Geluk is geen permanente staat van zijn die je kunt bereiken wanneer je de juiste beslissingen maakt. Wanneer je van het moment geniet, in plaats van dat je nadenkt over het verleden of de toekomst, dan vind je misschien die pot met goud wel recht voor je neus. In dat onverwachte, grappige moment van geluk en blijdschap.

Over de maker

Deze video is gemaakt door Studio Iris Jacobs. Iris is een jonge designer, animator en regisseur. Meer van haar werk kun je vinden op haar website.

Videoanimatie Studio Iris Jacobs Creative producer Linda Elisabeth Morris Voice-over Moya Gorodecky