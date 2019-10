Flow Levensles 4

Onze hoofden zitten meestal vol met alles wat je maar kunt bedenken. Wanneer we die gedachten en beelden erkennen zonder ze te beoordelen, dan voelen we ons er minder mee verbonden en kunnen ze niet meer bepalen hoe we ons voelen. Laat je gedachten langs gaan en observeer ze, zoals vliegende wolken in de lucht. Deze afstand, die ook wel ‘incubatie’ genoemd wordt, kan leiden tot inspiratie, creativiteit en die ‘eureka-momenten’ die we zo vaak hadden toen we nog kind waren. Want was het leven niet mooi toen we er nog gewoon doorheen zweefden, vol blijdschap, zonder zorgen, met een blauwe lucht boven ons en niet constant eindeloos veel gedachten in ons hoofd?

Over de maker

Deze derde video is gemaakt door The Artistry, een animatie- en illustratiestudio van Ymke en Laura. Hun doel is om verhalen te vertellen door middel van video. Ze hebben voor deze animatie illustraties van Flow-illustratoren Penelope Dullaghan en Carolyn Gavin gebruikt, en een paar van hun eigen illustraties.

Videoanimatie The Artistry Illustraties Penelope Dullaghan, Carolyn Gavin, The Artistry Creative producer Linda Elisabeth Morris Voice-over Moya Gorodecky