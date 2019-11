Flow Levensles 6

Al tien jaar brengt Flow de boodschap om trager te leven. Om geluk te zoeken in de kleine dingen en om het leven te omarmen met al haar ups en downs. We hebben er tien video’s over gemaakt met lessen die juist in deze tijd zo hard nodig zijn. Die we niet hebben geleerd op school, maar waar we wel ons hele leven iets aan hebben. De zesde video over de comfort zone is nu te bekijken.

Het leven is mooi buiten je comfortzone

We zijn gek op onze routines en vaste patronen. We geloven dat die ons maken wie we zijn. We bouwen een prachtige, comfortabele gouden kooi voor onszelf, die ons een gevoel van ‘ik’ geeft. Maar bij deze ‘ik’ komen ook een heleboel vaste routines kijken. Dus geef je ‘ik’ wat ruimte, laat de betekenis veranderen, stel jezelf open. Wanneer we uit onze comfortzone stappen en vaker nieuwe dingen proberen, gaat het leven lichter en speelser voelen. Vrijer. Levendiger. Op dat moment kunnen we onze hersenen trainen om nieuwe connecties te maken. Dus, verwonder jezelf. Verdwaal. En ontdek een hele nieuwe jij.

Over de maker

Deze video is gemaakt door Studio Iris Jacobs. Iris Jacobs is een in Barcelona wonende Nederlandse filmmaker, regisseur, visueel kunstenaar en designer. Ze onderzoekt hoe ze verhalen kan vertellen door te experimenteren met verschillende disciplines. Tijdens de eerste vijftien jaar van haar carrière was ze voornamelijk aan het werk als art director en productie designer voor verschillende mediaproducties. Gedurende deze tijd ontdekte ze haar passie for stop-motion animaties, iets wat ze later ook ging combineren met collage. Hierbij gaat het niet alleen om het creëren van mooie beelden, maar om de kijker iets te laten voelen.