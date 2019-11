Flow Levensles 7

Al tien jaar brengt Flow de boodschap om trager te leven. Om geluk te zoeken in de kleine dingen en om het leven te omarmen met al haar ups en downs. We hebben er tien video’s over gemaakt met lessen die juist in deze tijd zo hard nodig zijn. Die we niet hebben geleerd op school, maar waar we wel ons hele leven iets aan hebben. De zevende video, over dingen loslaten is nu te bekijken.

Wees aardiger tegen jezelf

We zijn soms zo hard tegen onszelf. Veeleisend, veroordelend, streng. Geef jezelf wat ruimte. Kies voor jezelf, vier jezelf, eer jezelf. Met al je imperfecties. Eer je lichaam. Laat jezelf zien, in al je kleuren. Beoefen de kunst van zelfliefde en behandel jezelf zoals je een goede vriend zou behandelen. Of beter nog: wees je eigen beste vriend. En onthoud: ‘Wie zegt dat dat moet?’ is een goede zin om vaak tegen jezelf te zeggen.

Over de maker

Liam Minnebo is een jonge filmmaker die een filmopleiding volgt aan het Mediacollege Amsterdam.

Videomaker Liam Minnebo Fotografie Getty Images Creative producer Linda Elisabeth Morris Voice-over Moya Gorodecky