Flow Levensles 8

Al tien jaar brengt Flow de boodschap om trager te leven. Om geluk te zoeken in de kleine dingen en om het leven te omarmen met al haar ups en downs. We hebben er tien video’s over gemaakt met lessen die juist in deze tijd zo hard nodig zijn. Die we niet hebben geleerd op school, maar waar we wel ons hele leven iets aan hebben. De achtste video, over keuzes maken, is nu te bekijken.

Durf andere keuzes te maken

Waarom doen we de dingen die we doen? Waarom doen we zo veel dingen op de automatische piloot? Stop, reflecteer, en word je bewust van je keuzes. Je hebt meer vrijheid om de dingen anders te doen dan je denkt. Hoeveel tijd wil je op je telefoon doorbrengen? Hoeveel tijd wil je doorbrengen met het kijken naar het leven van anderen op social media? Elke dag is een nieuwe. Mensen veranderen. De tijdgeest verandert. De wereld verandert. En jij ook. Neem een andere route naar je werk, sta een uur eerder op zodat je iets kunt doen dat je blij maakt. Ga, ontdekt, probeer, reflecteer. Iedere dag is een dag om de dingen anders te doen.

Over de maker

Deze video is gemaakt door The Artistry, een animatie- en illustratiestudio van Ymke en Laura. Hun doel is om verhalen te vertellen door middel van video. Ze hebben illustraties van Flow-illustratoren Penelope Dullaghan, Carolyn Gavin en Deborah van der Schaaf gebruikt.

Op Flowmagazine.nl/levenslessen vind je iedere maandag (vanaf 30 september) een nieuwe levensles.

Meer levenslessen vind je in onze nieuwe Flow-special Hoe leef je het leven.

Videoanimatie The Artistry Illustraties Penelope Dullaghan, Carolyn Gavin, Deborah van der Schaaf Creative producer Linda Elisabeth Morris Voice-over Moya Gorodecky