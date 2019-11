Flow Levensles 9

Al tien jaar brengt Flow de boodschap om trager te leven. Om geluk te zoeken in de kleine dingen en om het leven te omarmen met al haar ups en downs. We hebben er tien video’s over gemaakt met lessen die juist in deze tijd zo hard nodig zijn. Die we niet hebben geleerd op school, maar waar we wel ons hele leven iets aan hebben. De negende video, over thuisblijven, is nu te bekijken.

Het plezier van thuisblijven (JOMO)

Omarm je zo-zo dagen. De oké-maar-niet-zo-spectaculair dagen. Vergeet anderen mensen; degenen die aan het genieten zijn van hun fantastische picnic’s, geweldige wandelingen en exclusieve festivals. Degenen met levens vol hashtags als #zonsondergangbekijken, #herinneringenmaken, #geweldig. Onthoud: de zo-zo dagen zijn net zo #geweldig. Geniet van de langzaam gekookte eitjes, cornflakes met melk, zachte dekens, koppen thee, het gespin van de dikke kat. En dat je niets te doen hebt. Stop met vergelijken. En leer van de kat. Het kan hem niets schelen, hij is de beste in JOMO: the Joy Of Missing Out.

Over de maker

Deze video is gemaakt door Jikke de Gruijter en Charlotte Brand van A small production company. Ze maken video’s en fotoseries in iedere vorm die je maar kunt bedenken.

Op Flowmagazine.nl/levenslessen vind je elke maandag (vanaf 30 september) een nieuwe levensles.

Meer levenslessen vind je in onze nieuwe Flow-special Hoe leef je het leven.

Video Jikke de Gruijter en Charlotte Brand Creative producer Linda Elisabeth Morris Voice-over Moya Gorodecky