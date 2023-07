Irene: waarom ik mijn wens voor een ochtendritueel heb laten varen

Op vakantie krijg je vaak nieuwe ideeën: wat ga je anders doen als je weer thuis bent? Creative director Irene Smit wil haar afspraken met zichzelf beter bewaken.

Elke vakantie neem ik me weer voor om ná die vakantie mijn ochtendritueel te veranderen. Om vervolgens vast te stellen dat het me nooit lukt. Maar het plan is er.

Begin de dag zoals ‘ie voelt

Op vakantie merk ik altijd hoe goed het me doet om niet direct ‘aan’ te staan, maar de dag te beginnen zoals goed voelt. Op vakantie kan ik eerst een wandeling maken langs zee bijvoorbeeld, morning pages schrijven, in bed blijven om een uurtje te lezen of de dag beginnen met een half uur yoga.

Allemaal dingen waar ik in het dagelijks leven ’s morgens geen tijd voor maak. En dan neem ik het me dus weer voor: als ik straks thuiskom, sta ik een uur eerder op. Want daarmee maak ik tijd voor al die dingen die ik op vakantie ook doe.

Luister naar je eigen behoeften

Maar binnen drie dagen zijn mijn voornemens weer als sneeuw voor de zon verdwenen. En lig ik te snoozen met de wekker tot het half acht is en ik er écht uit moet.

Maar ach, liever zijn voor mezelf en luisteren naar waar ik behoefte aan heb (in het dagelijks leven vaak: me nog eens omdraaien in mijn warme bed), dat is ook iets dat ik me altijd voorneem op vakantie.

Lees meer

Tekst Irene Smit Fotografie Petra Kroon

Gepubliceerd op 23 juli 2023