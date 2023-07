Nomi: waarom ik geen to do-lijstjes meer maak

Op vakantie krijg je vaak nieuwe ideeën: wat ga je anders doen als je weer thuis bent? Stagiaire grafische vormgeving Nomi maakt geen to do-lijstjes meer.

Voordat mijn vakantie begon, maakte ik een lijstje met dingen die ik graag wilde gaan doen. Een roadtrip met vriendinnen, ’s nachts zwemmen, picknicken – noem maar op. Mijn verwachtingen voor deze zomer waren hooggespannen.

Hoge verwachtingen

Totdat de vakantie aanbrak: het was super warm, mijn vrienden waren op vakantie en ik had gewoon niet altijd zin om de deur uit te gaan. Zo kwam ik maar aan een paar dingen van mijn lijstje toe.

Ik was teleurgesteld in mezelf en voelde me schuldig dat ik niet zoveel deed. Terwijl de dingen die ik wél deed supertof waren. En zo realiseerde ik me dat het beter is om niet altijd zulke hoge verwachtingen te hebben.

Meer rust en minder teleurstelling

Want het is niet realistisch om elke dag een te gek avontuur te beleven. Thuis de rust opzoeken kan ook heel fijn zijn. In mijn dagelijks leven pas ik dit nu ook toe: ik maak geen to do-lijstjes meer waarvan ik weet dat ik er toch niet aan toekom. Dit zorgt voor meer rust en minder teleurstellingen.

Tekst Nomi Vreman Fotografie Daniel Kim/Stocksy

Gepubliceerd op 19 juli 2023