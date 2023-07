Petra: waarom ik met goede voornemens na de vakantie altijd weer de mist in ga

Op vakantie krijg je vaak nieuwe ideeën: wat ga je anders doen als je weer thuis bent? Senior vormgever Petra Kroon maakt goede voornemens voor vakantie.

De vakantie is voor mij vaak de aanleiding voor een reset. Al mijn (slechte) gewoontes worden even gewist omdat ik in een andere omgeving ben en het makkelijker is om patronen te doorbreken.

Verleidingen gedurende de dag

Thuis word ik ’s nachts bijvoorbeeld vaak wakker met een rotgevoel in mijn buik en dan denk ik: morgen moet ik echt geen suiker eten. Maar overdag dient zich altijd wel een verleiding aan: er staan lekkere dingen op tafel op de redactie of in de kastjes van mijn keuken.

Onrust, werkdruk en slecht slapen

Maar ook door onrust in mijn hoofd vanwege perikelen met het gezin, slecht slapen of werkdruk vergeet ik mijn voornemen toch weer makkelijk. Op vakantie spelen deze dingen veel minder en ligt er bovendien niks voor het grijpen.

Dat helpt me – in elk geval tijdelijk – van mijn suikerverslaving af. Helaas ga ik eenmaal thuis vaak toch weer de mist in. Tot de reset in de volgende vakantie.

Tekst Petra Kroon Fotografie Kiki Smith/Stocksy

Gepubliceerd op 20 juli 2023