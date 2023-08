Het roer om: Alison verhuisde naar het platteland en is nu natuurinfluencer over planten en tuinieren

Alison in natuurinfluencer. Ze post over planten, tuinieren, de seizoenen en het opknappen van haar ‘homestead’.

Na mijn studie international relations ben ik mijn carrière begonnen in de non-profit­wereld. Ik maakte en maak me veel zorgen om de klimaatcrisis. In die tijd woonde mijn man en ik nog in Californië, maar door de vele natuurrampen en hoge woonkosten daar besloten we te verhuizen naar Wisconsin. Hier kochten we vorig jaar een boerderij op het platteland met een groot stuk land, een voormalige boomgaard. Dit gaan we de komende jaren opknappen tot onze eigen ‘homestead’ en daarin neem ik mijn volgers mee. Het wordt een traag proces, want ik vind het belangrijk om mijn tijd te nemen en de grond te leren kennen. In de tuin met de aarde en planten bezig zijn, is mijn passie. Het voedt mijn gezin, komt de insecten ten goede en helpt om me met mijn eigen natuur te verbinden.

Inspireren tot meer verbinding

Deze liefde voor planten kan ik ook kwijt in mijn webshop Earth Star Herbals, waarvoor ik bloemenremedies maak. Instagram is mijn grootste inkomstenbron, dankzij mijn samenwerking met ethische merken. Ik wil mensen graag inspireren tot meer verbinding, dat is de kern van mijn werk: verbinding met zichzelf, met anderen en met de natuur. In onze maatschappij ligt de focus op individualisme en groei, het is net of we alles met de aarde mogen doen wat we maar willen. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om mijn volgers er bewust van te maken dat we niet losstaan van de natuur, en slechts tijdelijk deel ­uit­maken van ecosystemen. We zijn hier maar te gast.

Tekst Grete Simkuté Fotografie Alison Morgan

Gepubliceerd op 26 augustus 2023