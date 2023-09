Het roer om: Martijn bouwt zijn eigen huis in de Italiaanse Alpen

Martijn Doolaard knapt in Italië twee afgelegen vervallen stallen op en maakt elke week een YouTube-video over het proces: “Als ik een week niet post, missen volgers de berg al.”

”Natuurinfluencer? Ik noem mezelf gewoon een buiten­mens. In 2021 liet ik mijn leven als grafisch vormgever in Amsterdam achter me en kocht 2,3 hectare grond en twee bouwvallen in Piemonte. Ik wilde terug naar het buitenleven, de rust. Mensen bouwden vroeger vaker hun eigen huis. Dat wilde ik ook. Nu maak ik elke week een YouTube-video over het proces. Ik ben geen timmerman, dus moet ik het zelf ook uitzoeken terwijl ik het doe. Het is veel werk om de stallen bewoonbaar te maken, maar ik geniet van het bezig zijn. Mijn doel is uiteindelijk om mijn eigen zelfvoorzienende boerderij te hebben.

Armchair adventurers

Gemiddeld kijken er rond de 400.000 mensen naar mijn video’s. Omdat ik zo veel kijkers heb, kan ik inmiddels van mijn video’s leven dankzij de advertentie-inkomsten en sponsoring. Mijn kijkers zijn erg betrokken. Als ik een week niet post, krijg ik daar berichtjes over: ‘Ik mis mijn veertig minuten op de berg!’ zeggen mensen dan. In de comments zeggen mensen ook regelmatig dat tot rust komen door mijn video’s. De meeste kijkers zijn armchair adventurers: ze wonen in de stad, hebben een baan en een gezin. Dat kunnen ze niet zomaar opgeven, maar ze dromen er wel van.

Tekst Grete Simkuté Fotografie Martijn Doolaard

Gepubliceerd op 10 september 2023