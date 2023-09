Het roer om: Laura en Aaron rijden in hun omgebouwde camper door natuurrijke plekken in Europa

Laura en Aaron kozen voor een leven in een omgebouwde camperbus. Via Instagram nemen ze hun volgers mee door Europa.

Alweer vier jaar is deze omgebouwde camperbus ons huis. We ontmoetten elkaar tijdens onze studie, we waren allebei kunstenaar en wilden gaan samenwonen. Een lowbudget- oplossing was dus wel nodig. En zo kwamen we uit bij deze camper. We hebben geen huur, geen energiekosten; van zesduizend euro per persoon per jaar komen we rond. Op deze manier leven we het leven waar we van dachten dat we het pas over tien jaar zouden kunnen hebben: in een hut in de bergen. Nu rijden we gewoon naar een berg en is het of we er wonen. Van onze eerste reis deden we verslag op social media voor vrienden en familie; inmiddels hebben we honderdduizenden volgers en is het ons werk.

Tegengeluid

We doen geen branded content op Instagram, maar we nemen weleens giften aan, zoals een verblijf op een mooie locatie. We verdienen ons geld door het verkopen van onze kunst, zoals kleurrijke dekens. Daarbij helpt het om een groot aantal volgers te hebben. Dagelijks krijgen we wel vijftig dm’s van mensen die zeggen dat we hen inspireren. Geweldig vinden we dat, want we willen graag een tegengeluid laten horen. Instagram kan heel oppervlakkig zijn, en bijvoorbeeld consumentisme en een dieetcultuur promoten. Wij laten zien dat je ook gelukkig kunt zijn als je minder verdient.

Tekst Grete Simkuté Fotografie Laura en Aaron

Gepubliceerd op 2 september 2023