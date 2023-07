Illustrator Femme tekent en schrijft over haar nieuwe leven in Noorwegen: donkere dagen

Illustrator Femme ter Haar verhuisde onlangs naar Noorwegen. In deze rubriek schrijft en tekent ze over haar nieuwe leven. Deze keer: de moeilijke kanten van emigreren.

Hoewel ik nooit spijt heb van mijn verhuizing naar Noorwegen, is niet alles aan hier wonen leuk. In de winter gaat de zon bijvoorbeeld al vroeg onder en werpen de bergen schaduwen over de stad.

Gelukkig komt aan alle donkere dagen ook weer een eind. De dagen worden langer en de zon schijnt feller. En wat de Noren goed hebben begrepen is: op donkere dagen moet je gewoon zelf wat lichtjes ophangen en het gezellig maken, dan wordt het vanzelf weer zomer!

