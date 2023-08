Illustrator Femme tekent en schrijft over haar nieuwe leven in Noorwegen: het Noorderlicht

Illustrator Femme ter Haar verhuisde onlangs naar Noorwegen. In deze rubriek schrijft en tekent ze over haar nieuwe leven. Deze keer: op zoek naar het Noorderlicht.

Nu ik meer dan een jaar in Noorwegen woon, vond ik het weleens tijd om eindelijk het beroemde Noorderlicht te zien. Daarvoor moet je eigenlijk meer naar het noorden; in Bergen, waar ik woon, is het maar zelden goed zichtbaar. Toch gaf onze AURORA-app eind februari hoopvolle tekens. Zou het dan toch?

Samen liepen mijn vriend en ik naar het uitkijkpunt aan de rand van de stad. Uitkijkend over de fjord stonden we met een groeiend groepje hoopvolle mensen naar de hemel te turen. Ondertussen werd het steeds kouder en steeds donkerder.

Maar daar was het dan: het Noorderlicht als een natuurlijke lichtshow. Om het zo, na een kleine tien minuutjes lopen op een maandagavond te kunnen meemaken was toch wel heel bijzonder.

Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 19 augustus 2023