Ilse neemt een hond #6: socialisatie-stress en puppy-fomo

Ilse Savenije is online coördinator van Flow. Ze maakt graag dingen zelf, of het nu een zine, nieuwsbrief, schort of camper is. Het leven is niet zo maakbaar, weet ze – zeker nu ze een pup in huis heeft. Deze keer: hoe socialiseer je een pup (zonder zelf gestrest te raken)?

Een van de redenen dat we voor een pup kiezen in plaats van een (nieuwe poging tot een) asielhond, is dat we hem van kleins af aan kunnen socialiseren. Hem laten wennen aan de mensenwereld waarin hij verwacht wordt mee te draaien. Aan alles wat voor ons zo normaal is, maar voor hem nieuw en onbekend. Van parken tot metro’s, van kleine kinderen tot cafés.

Nieuwsgierig naar alles wat nieuw is

In de theorielessen van de puppyschool leer ik dat een hond verschillende socialisatiefases kent: van week acht tot twaalf (de eerste weken bij ons in huis dus) kent een pup nog weinig angst, en is hij nieuwsgierig naar alles wat nieuw is. Ideaal dus om hem in contact te brengen met (mensen)zaken waar hij in zijn leven mee te maken krijgt.

Vanaf de twaalfde week gaat het socialiseren verder, maar is hij angstiger en dus voorzichtiger. ‘Benut week acht tot twaalf dus goed!’ wordt me van alle kanten toegeroepen. Vrienden met honden, internet, buurtgenoten: allemaal adviseren me zoveel mogelijk dingen te ondernemen met mini-Lowie. De tram in, naar de kinderboerderij, het restaurant in.

Mijn pup heeft het druk

Het is half die externe druk, half mijn interne behoefte aan overzicht in nieuwe situaties, dat ik nog vóór Lowies komst een dagschema aan de muur hang. Pup, je moet aan de bak.

Ondertussen leert de hondenschool me dat rust minstens zo belangrijk is. Niks plannen de eerste dagen in huis en na elke spannende activiteit (puppycursus, druk bezoek) minimaal een dag bijkomen. En zo plan ik zijn schema vol met socialisatiedagen en rustdagen. Toch wil ik in die eerste paar weken zoveel mogelijk met Lowie doen. Wat als we geen café bezoeken voor week twaalf, kan hij dan ooit wel goed mee? En hoe went hij aan een trein als we geen station bezoeken? Maar hij moet ook rusten tussendoor. Hoe pást dat allemaal in vier weken? Ik raak er zelf helemaal gestrest van, elke dag moet perfect benut. Namens Lowie heb ik dikke socialisatie-fomo.

Een negatief effect

Opnieuw stelt de hondenschool me gerust. Socialiseren gaat niet om álles met hem doen. Of hem zo dicht mogelijk bij elke kat, kleuter of scootmobiel laten. Als hij de meest gangbare dingen (honden, verkeer, een bezoekje hier en daar) maar ervaart, komt het heus wel goed. Sterker nog: het is beter als het socialisatie-aspect in kwestie hem weinig doet (‘daar rijdt een fietser, maar ik hoef er niks mee’) dan dat hij er te geforceerd mee in contact gebracht wordt. Een verkeerde socialisatie – te dicht bij een paard moeten komen bijvoorbeeld – heeft dan alleen maar een negatief effect.

Logisch eigenlijk. Eén bezoekje aan een café neemt niet alle gedoe voor de rest van zijn leven weg, en andersom zorgt geen bezoek ook niet voor een groot gemis. Zo lang wát je met hem doet, maar een beetje goed verloopt.

Iedereen een hand geven

Vanaf week twaalf treedt Lowie nieuwe dingen inderdaad met meer voorzichtigheid tegemoet. We zijn dan nog niet op een treinstation geweest, maar vreemde mensen over de vloer vindt hij vanwege onze onhandig geplande verbouwing helemaal prima.

Ach ja, alweer blijkt dat hoe Lowie de dingen doet best lijkt op hoe wij ze doen. Ik hoef ook niet elke voorbijganger een hand te geven. Of iedereen leuk te vinden. En soms is een gebeurtenis een beetje spannend, daar kom je ook wel overheen.

Na die eerste socialisatiefase ontdooi ik zelf ook wat. De drukke schema-weken zijn voorbij, het einde aan de gebroken nachten helpt vast ook. De fomo is over. Weer een les geleerd.

Meer lezen

Tekst Ilse Savenije

Gepubliceerd op 10 juli 2023