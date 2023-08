José is eigenaar van De Stoffeerclub: “Stofferen geeft een heel bevredigend gevoel”

José den Besten is meubelstoffeerder en organiseert workshops in stofferen.

Wat ben je aan het doen?

“Ik zit midden in de verhuizing van De Stoffeerclub. Samen met mijn collega Lotte organiseer ik workshops en een cursus in stofferen, meten, singelen, schuim op maat zagen, alles. Van een pakhuis in de haven van Vlaardingen gaan we nu naar een pand in het centrum waar ook andere creatieve cursussen worden gegeven, zoals schilderen, beeldhouwen keramiek en edelsmeden. Daar passen we goed tussen.”

Met welk idee ben je De Stoffeerclub gestart?

“Al twaalf jaar heb ik mijn eigen meubelstoffeerderij Studio Nest, en ik was toe aan een nieuwe stap. Stofferen is zo’n mooi ambacht, ik wil dat graag overdragen. Veel klanten vragen me waar ze een cursus kunnen doen, dus ben ik die gewoon maar zelf gaan geven. Het voelt heel natuurlijk, deze rol, omdat ik het vak zo goed ken. In het begin vergat ik weleens aan te sluiten bij het tempo van de cursisten. Dan was ik al vijf stappen verder. Maar ik leer van hen, en zij van mij. Precies zoals ik graag wilde.”

Wat maakt stofferen zo mooi?

“Ieder meubelstuk is anders, dus als stoffeerder ziet geen week er hetzelfde uit. Vaak werk je met meubelen die veel betekenen voor iemand. Erfstukken bijvoorbeeld, dierbare kringloopvondsten, een designobject, een meubel dat zelf is gemaakt of een stoel of bank die gewoon ontzettend lekker zit. Zo’n stuk kun je een nieuw leven geven. Iets nieuws kopen is misschien makkelijker, maar hergebruiken is veel mooier. Van een meubel waar tijd en liefde in zit, heb je meer plezier. En vaak ben je er ook zuiniger op.”

Zijn je cursisten even enthousiast over het vak?

“De meesten vinden het in het begin fysiek zwaar. Dat klopt ook, die eerste fase van het slopen van het meubel tot op het frame is echt intensief. Leuk wordt het pas als je het meubel gaat opbouwen met vering en koudschuim, en tot slot een mooie stof erom – wol bijvoorbeeld in een mooi kleur of weving. Ja, dat geeft ze een heel bevredigend gevoel.”

Wie waren jouw eigen leermeesters?

“Mijn ouders hadden een meubelwinkel en stoffeerderij, dus ik ben opgegroeid met dit vak. Via omwegen kwam ik uiteindelijk op de meubelvakschool in Rotterdam terecht. Daar viel alles voor mij op z’n plek: vakmanschap, creëren en ondernemen. Maar het meeste leerde ik tijdens mijn stage bij de Gebroeders Meilink, een meubelstoffeerderij in Rotterdam die al jaren wordt gerund door dezelfde familie. Vader en zoon zijn een soort uitvinders, ze bedenken allerlei foefjes om het werk makkelijker en leuker te maken. Een apparaatje om een knoop door stof te trekken bijvoorbeeld. Of een draaischijf om makkelijker stof te draperen. Zij zijn echt vakmensen. Zo leer je dit vak, vind ik. Niet van YouTube-filmpjes of uit boeken. Je moet het doen, heel veel doen.”

Meer lezen

Interview Klaartje Scheepers Fotografie Studio Nest

Gepubliceerd op 22 augustus 2023