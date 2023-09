Tip van de psych: krampachtig willen genieten (en dus stressen) op vakantie

Ruby Wijdenbosch is online editor voor Flow en duikt graag in de menselijke psyche aan de hand van interviews én haar eigen gesprekken met psychologen. Om de week deelt ze een tip van de psych. Deze keer: als een malle genieten.

Zon, zee, heel veel hapjes en drankjes. De acceptatie van een huid die voortdurend plakt, geen water uit de kraan kunnen drinken, een vloer die altijd zanderig is. Wat zou het allemaal! Het is vakantie, en die duurt nog daaagenlang.

En dan ineens komt er zo’n omslagpunt. Het punt waarop je realiseert: ook deze vakantie is eindig. Over een aantal dagen boarden we onze terugreis naar ‘Ja, goed, druk! Met jou?’-gesprekken in wandelgangen. Naar een appartement om dagelijks met blote voet of sok (ik weet niet wat erger is) in kattenkots te stappen. Naar overprikkeld de supermarkt uit strompelen met een afgezaagde 00’s-hit die zich urenlang in je hoofd blijft afspelen.

Dat is bij mij het punt waarop ik in de stress schiet en denk: je gaat nú als een malle genieten, en heel gauw.

Klappertandend aan het zwembad

Nu vindt het lot het maar wat geinig om me – zoals vaak – ziek te maken op vakantie. Klappertandend van ellende lag ik onder de gesteven witte hotellakens te mijmeren.

Wellicht dat dat ‘mijmeren’ achteraf gezien meer ijlen was. Want ik kon alleen nog maar denken dat ziek zijn net zo goed kon aan de rand van het zwembad in een temperatuur net zo hoog als mijn koortsige lichaam. Liggen is liggen toch? Dan maar liever in de zon, nu het nog kan; in Nederland zit je altijd zo te klagen over het weer.

Na een uur zwetend op het ligbed te hebben doorgebracht, kwam ik bij zinnen. En terwijl ik hoestend (doch gebruind) maar weer het hotelbed in kroop, vroeg ik me af of ik gek geworden was.

“Dan lukt het dus juist niet”

“Voel je je uitgerust?” vroeg de psych een week later. De tranen in mijn ogen beantwoordden haar vraag. “Het klinkt alsof je nogal krampachtig probeerde te genieten van je vakantie,” zegt ze. “En vaak lukt het dan dus juist niet.”

Probeer de ‘deze vakantie is eindig’-gedachte los te laten, was haar tip. En leef gewoon in het nu. Lukt dat even niet? Focus dan op je zintuigen. Geniet van de geur van zonnebrand, van het uitzicht op de bergen, van die (ietwat laffe) boterham met (nog laffere, buitenlandse) kaas.

“Je zult dan veel meer uitrusten dan wanneer je continue maar bezig bent met ‘Ga genieten!'”, vindt de psych. En als dat het geval is, zou ik misschien zelfs wel weer zin hebben om huiswaarts te keren: naar het ‘normale leven’. Ook al is dat naar nietszeggende small talk bij de koffieautomaat en kokhalzende maar toch wel lieve katten.

Terug naar het normale leven

De psych’s extra tip was: als je gedurende je ‘normale’ leven genoeg pauzes inlast en leuke dingen doet, voorkom je het gevoel dat je die vakantie zo hard nodig hebt om overeind te blijven. En dus het krampachtig willen genieten, ontspannen en uitrusten op vakantie.

Ik kon me maar weinig voorstellen dat ik blij zou zijn om ‘huiswaarts te keren naar dat normale leven’, totdat ik die week erop weer eens overprikkeld de supermarkt uit strompelde met afgezaagde 00’s-hit in mijn hoofd. En eenmaal thuis mijn tanden in een fatsoenlijke Hollandse volkorenboterham met zachte Hollandse kaas zette. Wat een leven, eigenlijk.

Meer lezen

Tekst Ruby Wijdenbosch

Gepubliceerd op 1 september 2023