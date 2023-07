Marjolijn: waarom ik meer leef volgens mijn eigen plannen

Op vakantie krijg je vaak nieuwe ideeën: wat ga je anders doen als je weer thuis bent? Beeldredacteur Marjolijn Polman wil haar afspraken met zichzelf beter bewaken.

Afgelopen zomer realiseerde ik me dat het net zo belangrijk is om me aan een afspraak met mezelf te houden als aan een afspraak met een vriend of vriendin. Dat komt omdat ik nogal de neiging had om alles uit mijn handen te laten vallen zodra iemand iets wilde afpreken of me nodig had.

Je mag voor jezelf kiezen

Nu probeer ik meer te leven volgens mijn eigen plan. Wanneer ik een weekend heb gepland om naar de kringloop te gaan, planten te verpotten, de badkamer te schilderen of een serie te bingen, gooi ik niet meer meteen mijn plannen overboord wanneer ik word gebeld met de vraag om ergens mee naartoe te gaan.

Natuurlijk wil ik ook flexibel zijn, dus soms streep ik alsnog weleens iets van mijn eigen lijstje door, maar het gaat om het idee dat ik ook voor mezelf mag kiezen.

Gepubliceerd op 22 juli 2023