Lilli runt al tien jaar een blog over bodypositive fashion

Lilli Hingee is oprichter van Frocks & Frou Frou, een blog over bodypositive fashion, kleding naaien, duurzaamheid en crafting.

Wat ben je aan het doen?

“Ik heb al ruim tien jaar een internationaal blog over bodypositive fashion met volgers over de hele wereld. Toen ik begon, was het hier in Australië praktisch onmogelijk om plussize mode te vinden – in advertenties en in de media zag je alleen maar dezelfde slanke lichamen. De gewone merkten paste ik niet, de grotematen-mode vond ik niks. Toen ben ik zelf maar gaan zoeken naar leuke outfits. Die selectie werd Frocks & Frou Frou.”

Is er inmiddels veel veranderd?

“Diversiteit en inclusie hebben de laatste tijd echt een boost gekregen. Modemerken zien in dat er een gigantisch onontgonnen markt is. Ze verbreden nu hun aanbod en lanceren ‘curve’- collecties. We zijn er nog niet, maar het begin is er.”

Wat trekt jou aan in mode?

“Mode kan helpen je trots te voelen, zelfverzekerd of happy. En het is een mooie manier om jezelf uit te drukken. Ik krijg veel reacties van vrouwen die joggingbroeken en grote T-shirts zijn gaan dragen omdat hun lijf is veranderd, bijvoorbeeld door zwangerschap of hun leeftijd. Ze vertellen dat ze dankzij mijn blog weer plezier krijgen in mode, en hoe bevrijdend en empowering dat is. Het zijn hartverwarmende verhalen. Volgens mijn moeder is mijn blog een plek waar vrouwen vriendschappen leren sluiten met hun lijf. Mijn boodschap is: hou ervan precies zoals het nu is, want het is het enige lijf dat je hebt.”

Waarom ging je zelf kleding maken?

“Ik wilde minder afhankelijk zijn van de kledingindustrie. Sinds ik mijn kleren zelf maak, ben ik me nog bewuster van hoe bespottelijk het is dat we drie dollar voor een T-shirt een redelijke prijs vinden, of dat we een jurk van vijftig dollar ‘duur’ noemen. De opkomst van ultra fast fashion maakt me doodsbenauwd – in alle opzichten is het zo schadelijk, het voedt de honger naar nieuw, nieuwer, nieuwst. Gelukkig maken steeds meer mensen ethische keuzes. Wat overigens niet makkelijk is, want de mode-industrie is weinig transparant”.

Vind je dat er voor plussize mode speciale wetten gelden?

“Nee, en ik weiger ook om zoiets uit te dragen. Meestal gaan zulke wetten erover hoe vrouwen er slanker kunnen uitzien, of minder op kunnen vallen. Hoe iemand zich kleedt, is intens persoonlijk, ik wil daarin niks verbieden of gebieden. De enige zinnige regel is: een outfit moet jou blij met jezelf laten voelen. Trek je niks aan van trends, of van mensen die beweren dat je beter niet dit of dat kunt dragen. Mode is van iedereen.”

Interview Klaartje Scheepers Fotografie Lilli Hingee

Gepubliceerd op 8 juli 2023