‘Door minder te doen, heb ik meer te geven’

Lisanne van Marrewijk is online editor van Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. Onlangs verhuisde ze naar Stockholm en schrijft ze over wat dat haar brengt.

Dat tijd één van de mooiste dingen zou zijn die wonen in het buitenland je brengt, had ik van tevoren niet verwacht. Ik had vooral verwacht dat ik vrienden zou missen. Of me wel ’s alleen zou voelen. Maar dat ik zo blij zou zijn met extra tijd? Dat ontdekte ik pas toen ik weg was.

Geen volle planning meer

Wij Nederlanders hebben er een handje van om onze agenda’s tot de nok toe te vullen – en soms zelfs over die nok heen. Mezelf niet uitgesloten. Maar sinds ik in het buitenland woon, is die agenda een stuk leger. En ik ben niet de enige die dit zo ervaart.

Journalist Hélène Delhaas schreef onlangs over precies die gewoonte in Flow 7; ook zij is gek op plannen, soms wel drie maanden vooruit. Ze verhuisde naar Australië en ontdekte dat het land een heel ander tempo heeft. Langzamer, spontaner en meer ‘met de dag’. Zonder agendapunten en vooruitdenken.

Zijn in plaats van doen

Er ontstaat tijd om te zijn, in plaats van alleen maar te doen, onderstreept Hélène in haar verhaal. En tussen alle Australische gezegdes door is het alsof ik over mezelf lees.

Voor iemand die gegrepen is door de gewoonte om het drukdrukdruk te hebben (want dat is hoe je je leven waardevol maakt, toch?), is al die vrije tijd in eerste instantie maar onwennig. Zijn er geen plekken waar ik moet zijn nu? Vergeet ik niet iets? En erger: ik ga me toch niet zitten vervelen?

Ik geniet intenser

Maar een leven zonder plannen wende al snel, inclusief de momenten van verveling waarin ik me afvroeg of dit nu wordt bedoeld met ‘leef je mooiste leven’. Want inmiddels weet ik dat ik intenser geniet van momenten met anderen als er meer ruimte is om te niksen. Kwaliteit boven kwantiteit, zeg maar.

Ik ontdekte dat drie afspraken op één dag je leven niet per definitie leuker maakt. Ik ontdekte dat ik meer aandacht en energie voor de ander heb als ik ook voldoende tijd met mezelf doorbreng – ook al lijkt dat soms saai.

Ik ontdekte, net als Hélène, hoe fijn het is om back to basic te gaan. En dat een druk leven niet gelijkstaat aan een groots en meeslepend leven. Integendeel. Want hoe minder ik doe, hoe meer ik kan geven. En dat eindigt misschien wel vaker tot grootse en meeslepende momenten dan voorheen.

Tekst Lisanne van Marrewijk

Gepubliceerd op 8 september 2023