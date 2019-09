Al tien jaar brengt Flow de boodschap om trager te leven. Om geluk te zoeken in de kleine dingen en om het leven te omarmen met al haar ups en downs. We hebben er tien video’s over gemaakt met levenslessen die juist in deze tijd zo hard nodig zijn. Die we niet hebben geleerd op school, maar waar we wel ons hele leven iets aan hebben. Bekijk hieronder alvast de teaser.

Vanaf volgende week vind je elke week een nieuwe levensles op onze website en via onze social media.