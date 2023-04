Kijken door andermans ogen: zo ontdek je nog eens wat

Caroline Buijs is creative managing editor van Flow en heeft contact met illustratoren over de hele wereld én een creatieve blik. Ze weet als geen ander: iets met je handen maken, geeft rust in je hoofd. Deze keer: kijken door andermans ogen.

Een tijdje terug schreef ik over waarom inefficiënt leven op z’n tijd fijn is. Zo sprak ik live af in Rotterdam met illustrator Deborah van der Schaaf, in plaats van via Zoom. Na de koffie en ons werkoverleg liepen we nog even samen een winkel vol verf- en tekenspullen binnen, plus Boekhandel v/h Van Gennep.

Dingen die ik anders niet had gezien

Ik bedacht me opeens hoe leuk het is om soms even de ogen van een ander te lenen. Want in de tekenwinkel wees Deborah me op allerlei dingen die ik anders nooit had gezien. Een spatscherm voor als je in je schetsboek verf met een tandenborstel wilt ‘spatten’. Boekbinderslijm met een kwastje, sterk en met een mooie glans. Een bordenspanner, waarmee je een (vintage) bord aan je muur kunt hangen. Om daarna in de boekwinkel de graphic novel Persepolis van de Iraanse Marjane Satrapi aangeraden te krijgen (bijna uit, prachtig boek en helaas nog steeds actueel).

Potten en blikken ontdekken

Het deed me ook denken aan toen mijn kinderen nog klein waren en we op weg naar de supermarkt op hun verzoek stilstonden bij dingen die ik anders nooit zag: de wieldoppen van een auto, de poezen in de vensterbank van een kattenwinkel, het schilderij met een grote hond bij een galerie.

Een beetje zoals Spinvis zingt: “Erf de ogen van je kind. Kijk erdoor.” Of wanneer je met vrienden een weekend weg bent en samen boodschappen doet: dan ontdek je ineens potten en blikken en kruiden en groenten die je zelf nog nooit had geprobeerd, maar zij wel. En andersom inspireer je hen weer met jouw smaken.

Meer lezen

Tekst en fotografie Caroline Buijs

Gepubliceerd op 30 april 2023