Petra geeft boeken uit die inspireren om te wandelen, fietsen of reizen

Petra de Jager geeft met haar uitgeverij Fjord boeken uit die inspireren om te wandelen, fietsen en reizen in Nederland of Europa.

Wat ben je aan het doen?

“Ik vier het driejarige bestaan van Fjord, de uitgeverij die ik met crowdfunding ben begonnen. Ik maak boeken om mensen te laten zien dat dicht bij huis heel veel moois te ontdekken valt voor een wandeling, fietstocht of treinreis. Geen puur praktische gidsen voor de doorgewinterde wandelaar, maar inspiratieboeken waarvan je zin krijgt om naar buiten te gaan. Inmiddels heb ik zestien boeken gemaakt. Van de allereerste, Buitenlucht­leven, verschijnt nu de Randstad-versie. Wandelen was voor veel mensen iets truttigs en saais, maar dat is gelukkig veranderd.”

Wat betekent buiten zijn voor jou?

“Ik word er vrolijk van. Je zet je zintuigen open, ziet nieuwe dingen. Het langzame ervan vertraagt, en al wandelend heb je andere gesprekken dan tegenover elkaar aan tafel. Als kind was ik altijd buiten, alles kon en mocht, tijd deed er niet toe. Dat oergevoel van vrijheid roept het nog steeds op, ook nu ik in Rotterdam woon. Want buiten zijn begint aan de andere kant van je voordeur, je hoeft er niet voor naar de Veluwe. Het is een manier van goed voor jezelf zorgen. Als buiten zijn er bij mij bij in dreigt te schieten, spreek ik mezelf streng toe: ga! Altijd ben ik dan weer blij dat ik niet binnen ben gebleven.”

Met welk idee begon je?

“Ik wilde graag zelf bepalen welke boeken ik maakte. Dat kon nooit helemaal bij de uitgevers waar ik de afgelopen twintig jaar werkte, daar was gewoon geen ruimte voor. Nu heb ik alle vrijheid. Ik weet meteen of een boekidee bij me past of niet, dat gaat vanzelf en intuïtief. Behalve de pr en distributie doe ik alles zelf. Soms kost dat bloed, zweet en tranen, maar het gekke is: zodra een boek af is, ben ik dat op slag vergeten.”

Wat heb je geleerd in deze eerste drie jaar?

“In een museumwinkel kocht ik ooit een gummetje. ‘Nur wer gar nichts tut, macht keine Fehler’ staat daarop. Op drukke momenten knijp ik er even in, want zo is het: fouten horen erbij. Verder heb ik geleerd dat ik anderen nodig heb, juist nu ik alleen werk. Andersom ben ik me bewuster geworden van míjn rol. Schrijven is soms een hobbelig proces en ik moedig auteurs aan, trek ze door moeilijke momenten heen.”

Staat je eigen agenda een wandeling nog wel toe?

“Dat heb ik geleerd toen ik een paar jaar in Berlijn woonde. Daar had niemand een agenda, niemand plande ver vooruit. Je kon gewoon vragen: kom je bij me eten vanavond? Of: ik heb kaartjes voor het theater morgen, ga je mee? Sindsdien probeer ik ook een beetje zo te leven.”

Tekst Klaartje Schipper Fotografie Uitgeverij Fjord

Gepubliceerd op 7 juni 2023