Rosa is sieradenontwerper: “Mijn droom is dat mijn ­sieraden een groter podium vinden”

Rosa de Weerd is ontwerper, schilder en illustrator. Ze werkt samen met grote merken en verkoopt haar sieraden in haar webshop.

Wat ben je aan het doen?

“Eind 2022 lanceerde ik Circus Botanicus, mijn eerste grote collectie van illustraties, kussens en schilderijen rondom een kleine collectie ­sieraden. Nu is er de ‘encore’, een tweede act met miniversies van de grote stukken en geborduurde, ­fluwelen sieradendoosjes.”

Hoe ontstaat zo’n collectie?

“Voor mij begint het bij een eerste stuk: deze keer de gouden Circus Ring met een gekleurde steen. Daaromheen creëer ik een wereld van vogels, dieren, planten en andere magische beelden die steeds groter groeit. Het circus past er zo mooi bij omdat daar van alles is te zien, er duiken ineens fonkelende stenen op en je droomt er nog lang over na. Dat gevoel wilde ik pakken met deze collectie.”

Hoe verliep jouw pad van je eerste illustraties naar nu?

“Al mijn hele leven teken ik veel. Na de fotovakschool begon ik tijdens mijn bachelor kunstgeschiedenis te illustreren voor opdrachtgevers, en na verloop van tijd kon ik daarvan leven. Ik beschilderde ook antieke juwelendoosjes omdat ik zelf op zoek was naar zoiets, maar het niet kon vinden. Sieraden zijn mijn allergrootste passie, al vanaf dat ik net kon lopen. Als driejarige droeg ik al zelfgemaakte armbanden van papier en plakband, en op mijn tiende was mijn ring de runner-up bij een ontwerpwedstrijd van Elle. Daar wilde ik iets mee naast het illustreren. Ik heb eerst met edelsmeden Cristel Ball en Nadine Kieft samengewerkt, daarna maakte ik mijn eigen wasmodellen die ik hier in Amsterdam liet gieten. Dat was zo fantastisch dat ik er niet meer mee ben gestopt.”

De lijst van merken waarmee je samenwerkt, is indrukwekkend. Hoe gaat zoiets?

“Ik heb de luxe dat ik steeds word benaderd, superfijn is dat. Eigenlijk klikt een samenwerking altijd wel, zeker als ik de vrijheid krijg om te maken wat ik wil. Het is geweldig dat ik dankzij zo’n samenwerking iets heel anders kan maken, zoals een babyplaid of een jurk. Met Anthropologie kreeg ik ineens wereldwijd bereik – de nachtkleding die ik ontwierp ging de hele wereld over, heel bijzonder.”

Waar droom je nog van?

“Dat mijn ­sieraden een groter podium vinden en de grens over gaan. Stel dat een winkel als het Deense Holly Golightly mijn werk oppikt… Zij selecteren prachtige ontwerpen van kleine internationale makers – van parfum en servies tot kleding en sieraden. Het grote publiek bereik je er niet mee, maar dat hoeft ook niet voor mij. Het lijkt zo fijn en sierlijk wat ik doe, maar het is extreem arbeidsintensief. Daar hoort een publiek van liefhebbers bij dat net zo van sieraden houdt als ik en oog heeft voor alle liefde die erin zit.”

Interview Klaartje Scheepers Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 7 september 2023