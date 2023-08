Meer tot jezelf komen? Leg je telefoon eens weg

Lisanne van Marrewijk is online editor van Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. Onlangs verhuisde ze naar Stockholm en ze schrijft over wat dat haar brengt. Deze keer: ben ik verslaafd aan m’n telefoon?

We leven in een gejaagde, door technologie gedreven wereld, yada yada yada. Ik ken de zinnen ondertussen wel. Ik heb het te vaak gelezen. En geschreven stiekem ook.

Technologie maakt het ons moeilijk

De technologie om ons heen schijnt het ons niet altijd makkelijk te maken. En dat is ook waar, ik bedoel, er zijn maar weinig dagen waarop ik tevreden naar bed ga omdat de twee uur die ik op Instagram doorbracht zo’n daverend succes waren.

Maar toch verdwijn ik geregeld* met m’n neus in dat scherm. Ik wéét wel dat ik liever of beter iets anders kan doen, maar het gemak en de korte pleziertjes trekken – vaker dan me lief is – toch m’n aandacht. Of ik nu een timer op m’n apps zet of niet.

Tegelijkertijd brengt die telefoon ook veel goeds. Zo is het de ideale manier om met iedereen in Nederland in contact te blijven als je zelf in het buitenland woont. Maar voor iemand die zich zelden meer dan twee meter bij dat ding vandaan bevindt, wordt het tijd om de relatie ermee te overwegen.

“Ik denk dat ik telefoonverslaafd ben”

Zo, dat is eruit. En dus besloot ik tijdens een lang weekend in de Zweedse bossen m’n telefoon op afstand te houden. Ik hield me niet bezig met wat anderen deden, werd niet uit het moment gehaald door irrelevante prikkels en was gewoon daar, middenin de Zweedse natuur, omringd door tjilpende vogels, ritselende bladeren, eindeloze rijen bomen en gigantische meren.

Dat weekend had ik wat we allemaal harder nodig hebben dan we denken: even geen afleiding. Geen verhalen van anderen, geen constante stroom aan informatie, geen oppervlakkig vermaak, maar de natuur, mezelf (en een verfrissende duik in het meer).

Leg je telefoon wat vaker weg

Voor mij zijn dat momenten waarop ik tot mezelf kom. Als ik m’n telefoon wegleg, is er niemand die me doet vermoeden dat het leven ook beter kan. Ik word niet afgeleid door andermans ogenschijnlijk leukere levens of artikelen die me vertellen hoe ik een efficiënter mens wordt.

Ik ben gewoon mezelf en dat is gewoon goed, zoals het hoort te zijn. En dat – in combinatie met de luxe van ongerepte natuur om me heen – maakt me een tevreden mens.

Een reminder om tot jezelf te komen

En op dit kleine stuk technologie wilde ik je precies daaraan herinneren: leg het apparaat ook eens weg. Technologie is handig, zolang je jezelf er maar niet in verliest en het je prioriteiten niet vervaagt.

* Ik zit zo’n 2,5 uur per dag op m’n telefoon. Dat betekent dat ik per maand drie hele dagen kwijt ben aan kijken naar een scherm. Auch!

Lees meer

Tekst Lisanne van Marrewijk

Gepubliceerd op 30 juni 2023