Van tuin-faalangst tot weinig plantenkennis: zo pakte ik mijn 5 beren op de weg aan

Petra Kroon is senior vormgever van Flow. Niet alleen op haar werk, maar ook thuis maakt en ziet ze graag mooie dingen. Dit jaar wil ze het stuk grond om haar huis eens goed onder handen nemen. Hoe pak je dat aan? Of wel: hoe versla je beren op de weg?

Voordat ik aan de slag ga met mijn tuin heb ik van alle wensen van het gezin een lijst gemaakt. Een van de grootste struikelblokken die me tot nu toe tegenhield om met de tuin aan de slag te gaan, is dat onze smaak en prioriteiten nogal verschillen. Zo is de tuin voor mij belangrijker dan voor de mannen in mijn gezin.

Dus zit er niks anders op dan dat ik initiatief neem en mezelf tot leider van het tuinproject bombardeer. Maar wil en kan ik dat wel? Ik zie nogal wat beren op de weg. Maar ik ben vastbesloten en pak de beren een voor een aan.

Mijn 5 beren (en hoe ik ze aanpak)

Beer 1: Ik vind mezelf nogal slap en krakkemikkig, dus besluit ik naar de sportschool te gaan om daar met krachttraining sterker te worden.

Beer 2: Waar begin ik? Om het geheel beter te kunnen behappen maak ik deelprojecten: de voortuin, het dakterras, het plein, het stuk rondom het kantoor, de schaduw- en zonneborders.

Beer 3: Overal liggen materialen. We hebben door de tijd heen veel hout en tegels verzameld. Ik orden eerst alles, breng de rommel naar het grofvuil en geef de rest een plek.

Beer 4: Faalangst. De tuin is bij uitstek geschikt om te leren falen en dingen uit te proberen. Je kunt er vanuit gaan dat er dingen mislukken. Met mijn perfectionistische inslag is het moeilijk om niet op te geven en bij de pakken neer te zitten. Maar alles in een tuin is tijdelijk. Veel bloeit kort om volgend jaar misschien weer terug te komen. Als een meerjarige plant niet terugkomt, stond ie misschien niet op de juiste plek. Bovendien zijn de weersomstandigheden elk jaar anders. Dus zul je wel moeten meebewegen, er is eigenlijk nooit een constante in de tuin.

Beer 5: Ik weet te weinig over planten en bloemen. Gelukkig zijn er allerlei fantastische apps en kun je veel online opzoeken. Als ik wandel, kijk ik ineens met een andere blik naar de wereld. Zie ik ergens iets moois staan, dan noteer ik dit in mijn telefoon, waar ik een lijstje voor tuinplanten heb aangemaakt. Onbekende planten leer ik kennen met behulp van de ‘plantnet’-app, ik lees meteen waar in de tuin ze het beste gedijen. Op Instagram volg ik steeds meer mensen met mooie tuinen. Zo ontdekte ik ook het fijne account van May & June, met een gelijknamig tijdschrift, een YouTube-kanaal en een webwinkel met mooie zaden, bollen en tuintools. Verder heb ik de podcast van de ‘Tuinbroekies’ ontdekt, die benadrukt dat je klein kunt beginnen en geleidelijk naar je eigen groene (biodiverse) paradijs toe kunt werken. Precies wat ik nodig heb.

Meer lezen

Tekst, fotografie en plattegrond Petra Kroon

Gepubliceerd op 4 juli 2023