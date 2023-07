Waarom gaat de tijd zo snel, of juist zo langzaam?

Lisanne van Marrewijk is online editor van Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. Onlangs verhuisde ze naar Stockholm en ze schrijft over wat dat haar brengt.

En toen was het alweer zomer. Gevoelsmatig was het gisteren nog Pasen? Waar blijft de tijd?

Een half jaar in Zweden

Ondertussen woon ik alweer een half jaar in Zweden. Een half jaar. Stiekem vraag ik me af waar die zes maanden heen zijn gevlogen. Het voelt soms als pas een paar weken geleden dat ik m’n ouders knuffelde en met een lach en een traan door de poortjes op Schiphol liep, m’n Zweedse toekomst tegemoet. En grappig genoeg voelt het ook alsof ik hier al jaren rondloop.

Wat is dat toch met ons besef van tijd. Hoe komt het dat je soms het gevoel hebt dat de tijd aan je voorbij raast? Of juist heel langzaam gaat? Is het omdat ik 30 ben? Omdat ik veel nieuwe mensen leer kennen? Er meer avonturen op m’n pad komen? Omdat de klok in Zweden anders werkt?

Waarom gaat de tijd snel?

Een korte zoektocht via Google gaf me het antwoord (lang leve het internet): dat komt door nieuwe indrukken. Hoe meer gedenkwaardige momenten je meemaakt, hoe langer de tijd achteraf lijkt te hebben geduurd. Dat vertelt Hedderik van Rijn, hoogleraar neuro- en cognitiewetenschappen, aan NU.nl.

En dat verbaast me niks, want de afgelopen zes maanden zijn een aaneenschakeling van nieuwigheid. Andere mensen ontmoeten, dingen doen die ik nog nooit heb gedaan, nieuwe plekken ontdekken. Het is lang geleden dat ik zoveel onontdekte paden bewandelde in zo’n korte tijd.

Hongerig naar nieuwe belevenissen

Ik realiseerde me dat ik in Zweden uitbundiger leef dan in het ‘normale’ Nederland. Door uit m’n routine en bekende omgeving te kruipen (waarin de weken stiekem nogal bestaan uit een herhaling van zetten), opende zich een wereld met meer tijd, andere wegen en nieuwe mogelijkheden.

Als expat benader je het leven anders. Je bent nieuwsgieriger en meer open. Hongerig naar nieuwe belevenissen. En dus ontstaan er meer belevenissen, meer herinneringen, meer joie de vivre. Er zit simpelweg meer leven in het leven.

Dus stel je ’s voor dat je slechts tijdelijk bent op de plek waar je nu bent. Wat wil je dan nog zien? Wie wil je dan nog spreken? Wat wil je dan nog doen? Voor nu woon ik voorlopig nog in Zweden, maar als ik terug ben, zullen we dan zoveel mogelijk nieuwe dingen blijven doen?

Tekst Lisanne van Marrewijk

Gepubliceerd op 28 juli 2023