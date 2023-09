Wat Caroline leerde van haar bijbaan: “Waarom maar tien minuten koffiedrinken als een half uur gezelliger is?”

Je werkende leven begon ooit (of begint) met een bijbaan. Hoe was dat voor Creative managing editor Caroline Buijs?

“Als student maakte ik schoon bij een hartelijke vrouw uit de Jordaan met een geweldig gevoel voor humor. Mevrouw Hilster zal toen in de zeventig zijn geweest en ik begin twintig. Ze bezat een soort wijsheid waar ik achteraf veel van heb geleerd. Zo liepen er in haar benedenwoninkje nogal eens wat buurtgenoten in en uit, die allemaal op Amsterdamse wijze hun mening verkondigden: overtuigd van hun gelijk en zonder een spoor van twijfel.”

Van alle roddels op de hoogte

“Mevrouw Hilster kon me na hun vertrek een beetje vals aankijken en in plat Amsterdams zeggen: ‘Ja, denk ik dan. Iets heb ook altijd nog een ándere kant.’ En als ze ’s zomers in haar leunstoel voor het open raam zat, trok de hele buurt voorbij. ‘Caroline,’ zei ze dan, ‘als ik hier een ochtend zit, ben ik weer van alle roddels op de hoogte.’ De een was nog niet weg of de ander stond alweer klaar om een oordeel te geven over degene die net was vertrokken. Maar eigenlijk moest ze er niets van hebben. Ze hoorde het aan, maar zelf deed ze er niet aan mee.”

“Sociaal contact was voor haar net zo belangrijk als een schoon huis. In mijn contract van de thuiszorg stond dat ik recht had op een thee- of koffiepauze van tien minuten. Maar die regel lapte mevrouw Hilster aan haar laars. Want waarom maar tien minuten koffiedrinken als een half uur gezelliger is?”

Tekst Caroline Buijs Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 6 september 2023