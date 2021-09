3x boeken over intermittent fasting

Intermittent fasting is wereldwijd bekend. De laatste jaren groeit ook in Nederland de populariteit. Nieuwsgierig naar wat het is of het altijd al eens uit willen proberen? Wij verzamelden 3 handige boeken.

Het vastendieet – Michael Mosley en Mimi Spencer

Intermittent fasting werd populair nadat de Britse BBC-­journalist en voormalig arts Michael Mosley in 2013 zijn boek Het vastendieet publiceerde. Vijf dagen in de week mag je eten volgens je normale eetpatroon en twee dagen moet je ‘vasten’. Het boek bevat een calorieënteller en recepten om het gemakkelijk en smakelijk deel uit te laten maken van je dagelijkse bestaan.

Documentaire tip: in Eat, fast & live longer onderzoekt Michael in hoeverre vasten en een gezondere levensstijl kunnen bijdragen aan verjonging en langer leven.

De dr. Ludidi vastenmethode – Samefko Ludidi

Hoewel vasten in eerste instantie streng klinkt, blijkt niets minder waar. Dr. Ludidi ontwikkelde een methode om intermittent fasting (onderbroken vasten) voor iedereen toegankelijk te maken. Of je nu wilt afvallen, gezonder wilt leven of je sportprestaties wilt verbeteren: onderbroken vasten kan in alle soorten en maten.

Ook laat de jonge doctor zien hoe ons huidige eetpatroon tot stand is gekomen en waarom we het vaak lastig vinden om een gezonde leefstijl vol te houden. Hij helpt je beter te begrijpen hoe je lichaam werkt en reageert op eten en waarom je bepaalde keuzes maakt.

Het langlevendieet – Valter Longo

Bepaalt wat je eet hoe gezond je bent en hoe lang je leeft? ‘Ja,’ zegt dr. Valter Longo, die al meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoek doet naar het verband tussen veroudering, voeding, ziekten en gezondheid. In dit boek legt hij uit hoe het werkt.

