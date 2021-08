3x fijne podcasts voor de zomer

Heerlijk vinden wij het om een podcast aan te zetten en weg te dromen bij een fijn verhaal. 3x podcasttips waar we fan van zijn tijdens de zomer.

Podcast Sterk Water

Wie ooit op de Wadden is geweest, kent de unieke sfeer. De zesdelige podcast Sterk Water speelt zich af op Terschelling en die omgeving speelt een belangrijke rol in de wonderbaarlijke verhalen die maker Babette Rijkhoff vertelt.

Elke aflevering duurt iets langer dan tien minuten, wat deze serie ideaal maakt als ontspannen tussendoortje om je even op het Waddeneiland te wanen. Over liefde door flessenpost, illegale zeehonden, een ‘schoenami’ en reddingsacties op zee.

De podcast beluister je op VPRO Dorst.

Podcast Dolly Parton’s America

Ze is een heilige en iedereen houdt van haar. Jad Adbumrad, podcastmaker en oprichter van het Amerikaanse Radiolab, wilde eigenlijk maar één aflevering maken over het fenomeen Dolly Parton, maar de bijzondere verhalen over de zangeres bleven zich maar aandienen. Door een gek toeval raakt zijn vader met haar bevriend en kan hij al zijn vragen aan Dolly zelf stellen.

Het resultaat is de podcast Dolly Parton’s America. Wat begon als een krachtig portret van een bijzondere vrouw is uitgegroeid tot een serie met verhalen over de geschiedenis van Amerika en waarom ze als feminist wordt gezien. Dolly vertelt prachtig over haar jeugd in de bergen van Tennessee en hoe ze opstond tegen de man die haar beroemde maakte: ze schreef het lied I will always love you voor hem, pakte haar gitaar, zong het in zijn kantoor en vertrok.

De podcast beluister je op WNYC Studios.

Wandelpodcast De Affaire

Wandelen en een podcast luisteren is een fijne combinatie. Daar springt het theatercollectief Firma Mes op in met de wandelpodcast De Affaire. Er zijn twee versies: de ene kun je in de Stationsbuurt van Den Haag doen en de ander op elke willekeurige plek. Bij die laatste is het belangrijk dat je buiten bent en geen eindpunt in je hoofd hebt.

Terwijl je ronddwaalt worden er vragen aan je gesteld, over hoe het zou zijn om te verdwijnen, om los te breken uit je gewone leven en ergens opnieuw te beginnen. Ondertussen krijg je kleine opdrachten om rond te kijken of iemand te volgen. Het is interessant om hierin mee te gaan en te bedenken hoe dit voor jou zou zijn.

Beluister de podcast op Firmames.nl.

