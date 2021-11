4 boeken om zelf kleding te maken

In samenwerking met Het grote naaiboek organiseren we de Flow Sewalong. Samen gaan we aan de slag met het maken van een (feest)jurk. Heb je de smaak te pakken? In deze boeken vind je nog meer inspiratie.

Het grote naaiboek – Pieke Stuvel en Nienke van Leverink

Pieke naait al meer dan zestig jaar, Nienke had daarentegen nog nooit een naald of draad aangeraakt. De ontwerpen en patronen in Het grote naaiboek waarmee je een rokje, tas of hoofdband kunt maken, zijn bedacht door Pieke. Nienke vertelt je meer over het naaien: van het ambacht tot naaien als hobby en zelfvoorzienend leven.

Hoe maakt u het? – Noëlle As en Lea Pauw

In Hoe maakt u het? leer je hoe je zelf de kleding maken die je altijd al wilde hebben, op een unieke en duurzame manier. Noëlle en Lea delen niet alleen hun patronen met bijhorende stap-voor-stapuitleg én video-tutorials, maar ook hun geheime tips over waar je de mooiste stoffen kunt vinden, in de winkel en in je eigen huis.

Naaien Scandinavische stijl – Saara en Laura Huhta

Voor Naaien Scandinavische stijl ontwierpen de Finse zussen Saara en Laura een collectie van 20 stukken: van een eenvoudige tas en een wit T-shirt over een sober-feestelijke blouse tot een cocktailjurk, jersey tuniek en perfect zittende jeans, van maat 34 tot maat 50. Stap voor stap, project per project bouw je je naaivaardigheden op.

De beste basics – La Maison Victor

De beste basics van La Maison Victor bevat 15 modellen die eigentijds én tijdloos zijn. In de selectie: 4 jurken, 3 T-shirts, 2 blouses, 2 broeken, 2 rokken, een sweater en een jas.

