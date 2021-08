4x boekentips van Boekencurator Corina Maduro

Als er één ding is dat Corina Maduro al haar hele leven omarmt en waar ze maar niet over uitgepraat raakt, dan is het lezen. Op @boekencurator tipt ze boeken in korte filmpjes, ook organiseert ze elke maand een online boekenclub.

Vluchthaven – Anne van den Dool

Soms kun je elkaar pas na de dood beter begrijpen. Hannahs opa was een innemende man die mensen in vervoering bracht met zijn verhalen. Tegelijkertijd ging hij gebukt onder de schaduw van de geschiedenis. Na zijn overlijden besluit Hannah zijn wens te vervullen. Ze vertrekt naar zijn geboorteland Indonesië om daar zijn as uit te strooien. Wie was deze man en waar was hij thuis? Hannahs zoektocht zit vol reflectie op de liefde en het leven, maar ook op toerisme en uiteindelijk op de vele vormen die geluk kan aannemen.

Jaguarman – Raoul de Jong

Raoul is 28 als hij voor het eerst zijn Surinaamse vader ontmoet en beseft dat hij een wereld te ontdekken heeft. Vanaf de eerste pagina neemt hij je mee op een reis, tot diep in het Surinaamse regenwoud. Intussen laat hij vele denkers, schrijvers en verzetshelden aan het woord die hij tijdens zijn zoektocht spreekt en over wie hij leest. Hij ontdekt niet alleen zijn familiegeschiedenis en die van het land, maar bovenal wat ons mensen kracht geeft. Afsluiter is deze prachtige boodschap: zie het wonder van deze wereld, vier het en sta open voor verbeelding.

De atlas van overal – Deniz Kuypers

Het is niet niks om je droom om schrijver te worden op te geven, toch deed de Turkse vader van Deniz het. Hij vertrekt met zijn gezin naar Nederland, waar zijn zoon opgroeit tussen twee culturen en vol vragen zit. Uiteindelijk komt de moeizame relatie tussen de twee mannen tot stilstand. Deniz wordt wél schrijver en vertrekt naar Amerika. Als hij vader wordt, maakt dat veel los. Zijn zoektocht naar antwoorden leidt hem van Oost-Turkije naar Californië en uiteindelijk terug naar Nederland. Een roman over ontheemding en rusteloosheid, maar ook over de verhalen die ons weer samenbrengen.

Al wat goud op de bergen is – C Pam Zhang

Amerika, rond 1850. De zussen Lucy (12) en Sam (13) zijn geboren in het Wilde Westen. Een plek vol van goudkoorts, paarden, brandende zon, opportunisme… én honger, want de zussen zijn van Chinese komaf en dat betekent dat het dagelijks leven ploeteren is. Na het overlijden van hun ouders gaan ze op zoek naar een nieuw begin, en zo rol je als lezer in een spannende queeste naar familiegeschiedenis en identiteit. De avontuurlijke Sam besluit om als jongen door het leven te gaan en Lucy verlangt naar stabiliteit en intellectuele ontwikkeling. De grote vraag in deze roman is: waar ben je thuis?

