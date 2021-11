Leuk als motivatie om in het nieuwe jaar meer of buiten je comfort zone te lezen. Vier reading challenges voor in 2022.

Op Goodreads en Hebban heb je ze al: leesuitdagingen. Je geeft aan het begin van het jaar aan hoe veel boeken je zou willen lezen in twaalf maanden en komt met elk gelezen boek steeds een stapje dichter bij je doel. Uiteindelijk gaat het niet zozeer om die eindstreep, je hoéft die niet te halen, maar is het vooral leuk om bij te houden wat je allemaal gelezen hebt.

Zo’n leesuitdaging kun je nog een stukje leuker maken door er nog een extra doel aan te hangen. Misschien wil je dit jaar wel nieuwe genres ontdekken, of auteurs uit een specifiek land. We zetten vier reading challenges op een rij om je te inspireren.

4x een reading challenge voor 2022

Rond de wereld in boeken

In deze eerste challenge draait het om boeken uit of over verschillende landen. Bezoek Afghanistan met het boek Duizend schitterende zonnen van Khaled Hosseini, bijvoorbeeld. Of lees over Zuid-Afrika in Tikkop of Het beloofde land van Adriaan van Dis. Je kunt het zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf wilt.

Terug naar de klassiekers

Voor deze uitdaging lieten we ons inspireren door de website van de Amerikaanse Karen: Books and Chocolate. Ze organiseert al een paar jaar de reading challenge ‘Back to the classics’, waarbij je probeert twaalf klassiekers te lezen in twaalf maanden.

De diepte in

Deze leesuitdaging draait om verdieping. Is er een onderwerp waar je meer over zou willen weten? De geschiedenis van Amsterdam, bijvoorbeeld. Maak een lijst met boeken die hierover gaan. Hoeveel titels je op je lijst zet, bepaal je zelf. Probeer boeken uit verschillende genres te kiezen. Zo kun je een autobiografie lezen over een belangrijk persoon die in Amsterdam is opgegroeid, of een een gedichtenbundel over de stad.

Nieuwe genres

Het doel van deze uitdaging is om nieuwe genres te ontdekken. Schrijf alle genres die je kent op (op internet vind je ook veel lijstjes), en kies er een aantal uit waarin je nog niet veel hebt gelezen.

Zoals bij elke leesuitdaging kun je het zo ingewikkeld of simpel maken als je zelf wilt. Lees je over het algemeen alleen maar fictie? Probeer dan eens een biografie. Lees je vooral thrillers? Sla dan deze zomer eens een dichtbundel open.

Tekst Bente van de Wouw