Een natuurfilm kijken, het is een fijne manier om meer te weten te komen over onze omgeving dichtbij of ver weg én je komt er helemaal van tot rust. 5 natuurdocumentaires die indruk maken.

De tiendelige serie van BBC One volgt vier jaar lang de strategieën die planten en dieren gebruiken om te overleven. Dit noemde Charles Darwin ook wel ‘de strijd om het bestaan’. De documentaire laat kenmerken zien die bijdragen aan het succes van elke groep, en toont de intieme momenten van het leven.

Dolfijnen, zeehonden, sardientjes, haaien en anemonen – je komt ze allemaal tegen. De documentaire op Netflix neemt je mee op een reis naar de kleurrijke onderwaterwereld. Ook ligt de nadruk op de noodzaak om de natuur te respecteren en het gevolg van menselijke activiteiten op het milieu.

Deze documentaire vind je ook op Netflix. De makers (die ook De nieuwe wildernis hebben geregisseerd) vertonen in Holland: natuur in de delta de Nederlandse wateren – zoals het gehele rivieren- en zeegebied – en alles wat er in deze waterrijke gebieden leeft.

Frozen planet, te zien op BBC, schetst in zes delen het landschap van de Noord- en Zuidpool: de grootste, ongerepte natuurgebieden van de wereld. De documentaire gaat langs de ruige oceanen en zeldzame dieren, maar laat ook de ernstige gevolgen zien van de opwarming van de aarde. Een documentaire van David Attenborough, ook bekend van Our planet en Planet earth.

De film uit 2015 gaat niet alleen over het mooie van de aarde, maar ook over de kwetsbaarheid van alle individuen op de wereld. Elk leven is waardevol en moeten we vooral koesteren. Maar de relatie tussen mens en alle andere levende wezens verandert, dus hoe doen we dat? Ook deze documentaire vind je op Netflix.

Tekst Suzanne Kuijvenhoven Fotografie Tomas Robertson/Unsplash.com

Naast deze natuurdocumentaires tippen we ook de Netflix-serie One Planet.

Kijk hier voor alle actuele aanbiedingen en kortingscodes in de webshop.