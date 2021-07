5x boekentips voor de zomer van boekverkopers

Waar je deze zomer ook bent: in een verhaal verdwijnen kan altijd en overal. 5 boekverkopers tippen hun favoriete zomerboeken.

Brave honden halen de Zuidpool niet – Hans-Olav Thyvold

Ingeborg Rosenberg van Athenaeum Boekhandel in Haarlem: “Ik tip graag ‘buitenbeentjes’, zoals deze hilarische en hartverwarmende roman over trouw en vriendschap. Tassen, de hond van majoor Thorkildsen, weet dat zijn oude baasje ziek is en doodgaat. Na het afscheid rouwt hij samen met mevrouw Thorkildsen, en proberen ze hun leven weer een beetje op de rails te krijgen. Wat dit boek zo grappig maakt, is dat Tassen de ik-persoon is en alles vanuit zijn hond-zijn wordt verteld. Ik schoot vaak in de lach en weet nu zeker dat mijn hond me begrijpt.”

Het smartlappenkwartier – Philip Snijder

Tineke Ooms van ’t Pakhuys in Edam: “Dit boek speelt zich af op het Amsterdamse Bickerseiland in de jaren zestig en zeventig. Het gaat over een jongen die niet past binnen het milieu waarin hij opgroeit, en vooral over de verstoorde relatie met zijn moeder. Ik herkende veel: mijn middelbare school, uitgaans- gelegenheden en natuurlijk de Puch (in mijn geval een Cyrus), waarop we door de stad scheurden in onze zelfgemaakte jassen van oma-tafelkleden. Een aanrader: niet te zwaar, niet te licht, prachtig geschreven.”

Vang de haas – Lana Bastasic

Maritza Dubravac van Maximus in Rotterdam: “Ik werd meegezogen in dit verhaal over een moeizame vriendschap, een verdwenen broer, een traumatisch verleden en een roadtrip van Bosnië naar Wenen. Bosnië is een alternatieve werkelijkheid, gehuld in een duisternis waar Lejla en Sara aan willen ontsnappen. Het verhaal raakt me omdat Bosnië voor mij het tegenovergestelde is, maar ik de trauma’s die een oorlog nalaat wel herken. Tegelijkertijd werd ik heel blij van de prachtige zinnen en filmische scenes.”

Wij zijn de wolven – Evie Wyld

Anita Joosten van De Tribune in Maastricht: “Deze gothic novel speelt zich af in drie decennia: in een oud, niet geheel waterdicht landhuis in Schotland en in hartje Londen. De personages zijn door familiebanden of handelingen in de tijd verbonden. Ze zitten om diverse redenen niet lekker in hun vel en willen het liefst met rust gelaten worden. Natuurlijk gebeurt dat niet. Een verhaal met subtiele gruwel en veel humor.”

Onze kinderen – Renée van Marissing

Marischka Verbeek van boekwinkel Savannah Bay in Utrecht: “Vorig jaar onderzocht ik in een cursus mijn Indische familie- geschiedenis, en hoe dat verleden nu nog doorwerkt. In dit boek herkende ik dezelfde vragen: over familie-DNA, ambivalente jeugdherinneringen en doorgegeven patronen. Mia moet met zus Iris het huis van haar vader uitruimen na zijn plotselinge dood. Haar partner Sally staat intussen op het punt van bevallen van hun eerste kind. Tijdens het opruimen overdenkt ze haar jeugd en keuze voor het ouderschap. Deze roman zet je aan het denken over je eigen keuzes en achtergrond: welk verhaal vertel je door?”

Samenstelling Marije van der Haar-Peters, Corina Maduro