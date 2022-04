5x hartige bakrecepten voor de lente

Hartige bakrecepten zijn bij online editor Merel altijd welkom. Zéker als er seizoensgroenten in verwerkt worden, zoals asperges of bloemkool. Merel zocht vijf lekkere recepten voor de lente uit. Van quiche tot vegetarische worstenbroodjes: voor elk wat wils.

Hartige lentetaart met asperges en ei (Cookingdom)

Denk je aan voorjaarsgroenten, dan denk je aan witte asperges. Lekker om ze een keer op wat minder traditionele wijze (gekookt of in de soep) te eten.

Je vindt het recept hier

Vegetarische worstenbroodjes (Susan Aretz)

Deze broodjes hebben bloemkool als geheim ingrediënt. Ik kan vervelender manieren bedenken om groenten te eten.

Je vindt het recept hier

Breekbrood met kaas en kruiden (Brenda Kookt)

Ideaal wanneer je visite verwacht: een vers breekbrood uit de oven. Serveer er wat boter of room bij en klaar ben je.

Je vindt het recept hier

Quiche met groene asperges en feta (Kookfans)

Een stuk quiche mag natuurlijk niet ontbreken dit voorjaar. Groene asperges geven een goede bite aan het gerecht en de zoutige feta maakt het helemaal af.

Je vindt het recept hier

Pizza met courgette en huisgemaakte vegan pesto (De Groene Meisjes)

Dit is eens wat anders dan een pizza met tomatensaus en bovendien in een handomdraai klaar. Zie jij jezelf er ook al mee zitten in de zon met een glas wijn erbij?

Je vindt het recept hier

Tekst Merel Wildschut Fotografie Gabriella Clare Marino/Unsplash.com