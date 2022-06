5x originele salades voor de zomer

Niets lekkerder dan een lichte, makkelijk te maken salade die je in de tuin of op je balkon kunt opeten. Online editor Merel verzamelde vijf recepten voor originele salades voor de zomer.

In principe eet ik het hele jaar door graag salades, maar er is iets met salades in de zomer. Misschien komt het door de zomerse ingrediënten (fruit, zomergroenten, lichtere kazen) of doordat alles verser en frisser lijkt te zijn. In de zomer kan ik elke dag wel een salade eten, maar eerlijk is eerlijk; het wordt op een gegeven moment wel een beetje zoeken naar iets origineels. Niets mis met tomaatjes en komkommer, maar het kan een beetje spannender.

Ik verzamelde vijf recepten die ik óf al getest heb en erg lekker vond, of die op mijn lijstje staan om binnenkort te proberen. Niet geheel toevallig koos ik voor een paar salades met fruit. Normaal gesproken ben ik niet zo’n fan van fruit in een maaltijd, zeker niet als het een warm gerecht is, maar voor een salade maak ik graag een uitzondering. Vruchten en kaas combineren over het algemeen erg goed, en als je dan nog wat groenten en noten toevoegt, dan heb je in een handomdraai een volwaardige maaltijd op tafel staan deze zomer.

Salade met nectarine, geitenkaas en noten (Foodie Feest)

Nectarine en geitenkaas blijkt een match made in heaven. Het zoete, sappige van het fruit met het zacht romige van de kaas is echt een heel goede combinatie. Een tip: gril de nectarine kort voor nog meer smaak.

Je vindt het recept hier.

Gegrilde courgettesalade met halloumi (Uit Paulines Keuken)

Halloumi is een heel geschikte kaas om te verwarmen. Het lekkerst-ie als je hem in dunne plakken in de grillpan of op de barbecue legt. Mocht je bang zijn dat deze salade niet voldoende zal vullen als avondmaaltijd, dan kun je hem ook goed als vulling voor op een (volkoren) wrap maken. Dan heb je later op de avond zeker weten geen trek meer.

Je vindt het recept hier.

Frisse Thaise salade met tofu en ananas (Marley Spoon)

Dit recept maakte ik onlangs omdat ik een abonnement op de maaltijdbox van Marley Spoon heb. En zoals dat gaat met de gerechten die hier thuis in de smaak vallen, belandde de receptkaart ervan in ons ‘favorietenbakje’. Ook zonder de maaltijdbox kun je dit recept prima maken, want je hebt niet veel nodig en je kunt de ingrediënten gewoon bij de supermarkt krijgen. Deze salade bracht me helemaal in een vakantiestemming.

Je vindt het recept hier.

Falafelsalade met mango en groene asperges (Brenda Kookt)

Weer een voorbeeld van een stevige maaltijdsalade. Falafel is een lekkere vleesvervanger en maakt deze salade helemaal compleet. Een tip: ga op zoek naar een goed rijpe mango, want dit gerecht is op z’n lekkerst als de mango de zoete boventoon voert.

Je vindt het recept hier.

Salade met aardbei en brie (Koken met Koesen)

Als je het hebt over goede food combo’s, dan is aardbei en brie er eentje voor je op je lijstje. Ook iets om te onthouden voor de volgende keer dat je een kaasplank samenstelt voor je vrienden. De dressing van deze salade is vrij eenvoudig en dat is ook goed, want de verdere ingrediënten hebben heel uitgesproken smaken. Zou je deze salade als avondmaaltijd willen eten, dan raad ik aan om er wat brood of een soepje bij te eten.

Je vindt het recept hier.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Jonathan Ybema/Unsplash.com