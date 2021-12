5x overgebleven kruidnoten op een originele manier opmaken

Heb je kruidnoten over omdat je iets te enthousiast hebt ingekocht voor pakjesavond? Natuurlijk komen ze sowieso wel op, maar met deze lekkere recepten maak je er iets origineels van. Niets meer in huis? Je mag je deze blogpost ook als een aanmoediging opvatten om toch nog even een zakje in de uitverkoop te gaan scoren.

No foodwaste

Aan voedselverspilling doen we bij Flow liever niet en dus doen we zoveel mogelijk ons best om onze boodschappen bewust te doen en geen dingen te kopen die we niet opmaken. Maar eerlijk is eerlijk; van het snoepgoed in de Sinterklaasperiode wordt (bijna) iedereen enthousiast en dan gebeurt het nog weleens dat je een zakje kruidnoten te veel in huis haalt. Gebruik ze in één van de volgende vijf recepten.

Originele recepten met kruidnoten

Veggie stoof (Fairtrade Original)

Wie weleens een stoofschotel heeft gemaakt weet dat een plakje ontbijtkoek (of twee) eigenlijk niet mag ontbreken. In plaats van ontbijtkoek gebruik je nu kruidnoten. Die hebben ongeveer dezelfde smaak en worden net zo zacht in je stoofpot als koek. Hanteer een klein handje kruidnoten ter vervanging van één plak ontbijtkoek.

Draadjesvlees (Brenda Kookt)

Ook voor traditioneel draadjesvlees dat uren op het vuur moet staan – en je huis (op positieve wijze) naar grootmoeders tijd laat ruiken – geldt dat er vaak een plakje ontbijtkoek in het recept wordt opgenomen. Dus ook in je stoofpot je je kruidnoten kwijt.

Brownies met een knapperige topping (De Groene Meisjes)

Deze brownies met botercrème en kruidnoten bovenop zijn een feestje om op tafel te zetten; ook ná het sinterklaasfeest. In het recept gaat het over speculaasjes die je moet verkruimelen over de brownies, maar hier gebruik je natuurlijk ook weer de leftover kruidnoten voor.

Rocky Road (Chicks Love Food)

Voor dit recept heb je geen oven nodig; je hoeft alleen wat ingrediënten te smelten. Je rolt de kruidnoten door de chocolademix en laat het geheel stollen in de koelkast of vriezer. Een ideaal recept om met kinderen te maken; lekker ‘knutselen’ in de keuken.

Tiramisu maar dan anders (Leuke Recepten)

Laat het je Italiaanse buren of schoonfamilie niet horen; we gaan tiramisu maken met een bodem van kruidnoten, in plaats van lange vingers. Je laat de kruidnoten weken in likeur en in plaats van cacao boven op de tiramisu, strooi je wat kaneel.

Succes gegarandeerd.

Iets anders maken?

Heb je geen kruidnoten over maar heb je wel zin gekregen om iets anders te koken of te bakken? Neem eens een kijkje op onze receptenpagina; misschien doe je daar nog meer leuke ideeën op.

Tekst & fotografie Merel Wildschut