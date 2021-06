Of je nou lekker thuis blijft of op pad gaat binnen of over de grens. Met een goed boek ben je altijd op reis. 6x leesvoer voor deze zomer.

De goede grap van Norman Foreman – Julietta Henderson

Als de beste vriend van de twaalfjarige Norman overlijdt, stort zijn wereld in. Samen met Jax had hij als doel om over vijf jaar op te treden op het Edinburgh Fringe Festival. Om zijn vriend te eren, besluit Norman alsnog te gaan. Niet over vijf jaar, maar over vijf weken. Hij laadt met zijn moeder de auto in en gaan samen op weg. Wat Norman haar alleen niet verteld heeft, is dat hij onderweg op zoek wil gaan naar zijn vader, die al voor zijn geboorte uit beeld verdween. (De Fontein)

Een tweede kans voor Missy – Beth Morrey

De wereld van de 79-jarige Missy is heel klein. Ze heeft verdriet omdat ze nauwelijks contact heeft met haar familie. Het huis is doodstil en ze voelt zich verschrikkelijk eenzaam, ook al weet ze dat dit haar eigen schuld is. Na wat ze gedaan heeft, verdient ze ook niet beter, is haar gedachte. Dan ontmoet ze per toeval twee verschillende vrouwen in het park en neemt haar leven een onverwachte wending. Durft ze haar tweede kans te grijpen? (Ambo|Anthos)

De overlevenden – Alex Schulman

Drie broers keren terug naar het vakantiehuis waar twintig jaar geleden iets heeft plaatsgevonden wat hun leven voor altijd heeft veranderd. Ze dragen de as van hun moeder met zich mee om uit te strooien, maar pas de avond voor de crematie ontdekken ze via een brief dat hun moeder niet naast het graf van hun vader uitgestrooid wil worden. Wat is er precies gebeurd? Een reis naar het verleden begint. (De Bezige Bij)

De hemel is altijd paars – Sholeh Rezazadeh

De jonge Iraanse vrouw Arghavan woont nog niet lang in Nederland. Ze werkt in een tweedehandswinkel in Amsterdam, waar ze bevriend raakt met sommige klanten. Ze verwondert zich over Nederland. Dat iedereen altijd haast heeft en dat het hier onmogelijk lijkt om met de ander verbonden te zijn. Tegelijkertijd wordt ze geplaagd door herinneringen aan haar jeugd in Iran. Als ze verliefd wordt op muzikant Mees, zet dat haar wereld compleet op zijn kop. (Ambo|Anthos)

Middernachtbibliotheek – Matt Haig

Nora wordt gekweld door het gevoel dat ze in haar leven verkeerde keuzes heeft gemaakt en iedereen om haar heen teleurstelt. Ze komt terecht in de Middernachtbibliotheek, een plek tussen leven en dood. De ruimte staat vol met boekenkasten, elk boek is een leven dat ze had kunnen leiden als ze andere keuzes had gemaakt. Terwijl ze boek na boek opent, moet ze de ultieme vraag onder ogen komen: wat maakt het leven de moeite waard? (Lebowski)

Daar waar de rivierkreeften zingen – Delia Owens

Kya Clark groeide in haar eentje op in het moeras van Barkley Cove in North Carolina en is al haar hele leven omringd door alleen maar de natuur. Ze voelt zich er thuis, in de natuur, die is haar leerschool. Als ze in aanraking komt met twee jongens uit de stad ontdekt ze dat er nog een andere wereld is. Als een van de jongens dood wordt gevonden, valt de verdenking meteen op Kya. (The House of Books)

Samenstelling Bente van de Wouw