We vergeten ze niet meer, de verhalen waarmee we zijn opgegroeid. 8x klassieke kinderboeken om nog eens te lezen.

8 kinderboeken

Winnie de Poeh – A.A. Milne

De verhalen over de gele beer en zijn vrienden in het bos kennen we allemaal wel. Er zijn meerdere boeken van deze serie, maar nu kun je de complete verzameling verhalen kopen in één boek.

De kleine prins – Antoine de Saint-Exupéry

De verteller, een piloot, vertelt hoe hij na een noodlading met zijn vliegtuig in de woestijn de kleine prins ontmoet. De kleine prins vertelt over de planeet waar hij woont, over andere planeten die hij bezoekt en over hun merkwaardige bewoners.

De geheime tuin – Frances Hodgson Burnett

Mary Lennox is een onaantrekkelijk meisje met een smal mager gezichtje en piekerig blond haar. Als haar ouders gestorven zijn, wordt ze naar haar oom in Engeland gestuurd. Omdat ze zich verveelt gaat ze op onderzoek uit. Dwalend langs de kronkelige paden, de bloemperken, fonteinen en uitgestrekte gazons ontdekt ze een ommuurde tuin. Wat voor een tuin zou dat zijn? Waar zou de deur zijn en is het waar dat de sleutel begraven is?

Matilda – Roald Dahl

Matilda kan heel goed leren, maar haar ouders behandelen haar als een lastpak. Ze bedenkt slimme straffen voor hen. Als het hoofd van school haar ook wil aanpakken, ontdekt Matilda iets bijzonders.

Brief voor de koning – Tonke Dragt

Tiuri is bijna ridder. Nog één nacht scheidt hem van de ridderslag. Deze laatste nacht moet hij in afzondering en absolute stilte doorbrengen. Juist dan klinkt er een schreeuw om hulp. Als Tiuri antwoordt, wordt hij geen ridder. Maar het gaat om leven en dood…

Koning van Katoren – Jan Terlouw

De 17-jarige Stach droomt er van koning van het land Katoren te worden. De oude koning is zeventien jaar geleden overleden en er is nog steeds geen opvolger gevonden. De zes ministers die het land – tijdelijk – besturen geven Stach zeven opdrachten, als Stach er in slaagt deze te vervullen wordt hij de nieuwe koning van Katoren. Maar zoeken de ministers eigenlijk wel een nieuwe koning?

Alleen op de wereld – Hector Malot

Alleen op de wereld is het verhaal van de 8-jarige vondeling Rémi die door zijn pleegouders aan straatmuzikant Vitalis wordt verkocht. Daarmee begint zijn lange zwerftocht door het 19e-eeuwse Frankrijk, waarin hij er na de dood van Vitalis helemaal alleen voor komt te staan.

Kruistocht in spijkerbroek – Thea Beckman

De zestienjarige Dolf uit Amstelveen geeft zich op als proefkonijn: hij zal door een materietransmitter teruggeflitst worden naar de Middeleeuwen om daar middag een kijkje te nemen. Maar door een foute berekening komt hij in het jaar 1212 terecht in een Kinderkruistocht die net uit Keulen is vertrokken.

Naast deze kinderboeken nog meer boekentips van Flow.

Samenstelling Bente van de Wouw