Aan de appeltaart: 4x recepten (met vegan variant)

Die geur in de keuken, daar doen we het eigenlijk al voor. Vier recepten voor appeltaart om deze herfst te proberen.

De klassieke appeltaart

Zoals we hem kennen van oma. Deze klassieke appeltaart zonder poespas van Laura’s Bakery staat binnen twee uur op tafel. Met heel veel appels en kaneel, natuurlijk. Je kunt deze taart waar je met zijn veertienen van kunt eten, twee tot drie dagen bewaren in de koelkast. Extra leuk om te weten: dit recept komt van de oma van Laura. Een echte oma’s appeltaart dus.

Met rozijnen

Voor Rutger van Rutger bakt is dit de lekkerste taart die er is. Altijd gemaakt door zijn moeder en nu deelt hij zelf het recept. In de appeltaart zitten niet alleen rozijnen, maar ook vanille, amandelspijs en custardpoeder. Weer eens wat anders.

De Amerikaanse variant

Een appeltaart, maar dan op zijn Amerikaans. Het verschil? Dit baksel heeft volgens website Lekker en simpel een ‘deksel’ van deeg en is een stuk minder zoet dan de Hollandse variant. Je bakt deze taart in ongeveer twee uur en kunt er met zijn achten van eten.

Vegan appeltaart

Veganistisch en lactosevrij, is deze taart van Allerhande. In plaats van ‘echte’ margarine gebruik je nu ongezouten plantenmargarine en als alternatief voor slagroom is er de sojatopping (je kunt plantaardige slagroom trouwens ook gewoon bij de Albert Heijn vinden). In deze taart zit behalve rozijnen ook nog abrikozenjam.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Priscilla du Preez/Unsplash.com