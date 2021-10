Bakkie kleur: latte met chai, matcha of biet

Genoeg cafeïne gehad, maar toch zin in iets warms? Geen zorgen, we doelen nu niet op een slap kopje ‘decaf’ koffie. We ontdekten iets gezelligers, bedacht door drie vrouwen op zoek naar een gezond alternatief voor koffie: een bakkie kleur van I am caps.

Kleurrijke latte

Met deze cups zet je in een handomdraai een kleurrijke latte op basis van bieten, matcha, kurkuma, gember of chai. Fijn als natuurlijk alternatief voor koffie en lekker met wat opgeschuimde (haver)melk. De caps passen in elk Nespresso-apparaat en zijn biologisch afbreekbaar. Eén doosje met alle smaken erin kost € 7,99.

Tekst Ellen Nij Bijvank en Rosa Dammers Fotografie Aleksander Fox/Unsplash.com