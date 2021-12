Boeken om in te verdwijnen: 4 tips van de redactie

Soms is het zo lekker om je onder te dompelen in een verhaal en de rest voor even te vergeten. De redactie tipt 4 boeken om in te verdwijnen.

Het aanbidden van Louis Claus – Helena Hoogenkamp

Marije van der Haar-Peters, coördinerend eindredacteur: “Carla is veertien als ze verkering krijgt met Louis Claus. Ze is graag bij hem: weg van de verstikkende liefde die ze thuis voelt, met een vader die alles voor haar bepaalt en een zieke moeder met wie ze niet echt contact krijgt. Achttien jaar later ziet ze Louis op het witte doek en raakt ze weer geobsedeerd.

Er is veel veranderd, maar ook niets: nog altijd is Carla afwezig in haar eigen leven. ‘Ik voel me een lucifersdoosje dat iemand hoopvol openschuift omdat er vanbinnen iets rammelt, maar het zijn twee verkoolde lucifers.’ Een boek dat zo schrijnt en schuurt dat je af en toe wilt wegkijken – en dat soms zachtjes zingt.” (De Bezige Bij)

Heimat – A German family album – Nora Krug

Caroline Buijs, managing editor specials: “Een boek waar je meteen verliefd op bent, dat had ik met deze graphic novel. De combinatie van potloodtekeningen en oude foto’s, kleurrijke illustraties en indrukwekkende tekst: alles is zo zorgvuldig en met liefde gemaakt.

Bij de Duitse Nora Krug, die al jaren in Amerika woont, werd thuis nooit over de Tweede Wereldoorlog gesproken. Pas nu ze in het buitenland woont, realiseert ze zich dat de vragen die ze als kind niet aan haar familie durfde te stellen, toch gesteld moeten worden. Ze gaat het ongemak niet uit de weg en dat maakt haar in mijn ogen heel moedig.” (Penguin Books)

Meisje, vrouw anders – Bernardine Evaristo

Maaike Beekers, managing editor: “Meisje, vrouw, anders won de Booker Prize in 2019 en nu ik het verslonden heb, begrijp ik waarom. Twaalf personages van kleur worden zo sprankelend en levensecht beschreven dat ik na verloop van tijd het gevoel kreeg ze als geen ander te kennen.

Hoewel hun levens als dag en nacht van elkaar lijken te verschillen (bejaarde boerin, non-binaire influencer), begon het me na een paar verhalen te dagen dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn. Hardop gelachen heb ik, en tranen weggeslikt: dit boek is leerzaam, scherp en geestig tegelijk.” Vertaling Lette Vos (De Geus)

Het verhaal van William – Elizabeth Strout

Liddie Austin, journalist: “Er zijn twee dingen fijn aan Elizabeth Strout. Het eerste is dat ze fantastisch schrijft. Het tweede is dat ze haar personages in meerdere romans terug laat komen. Zo is Het verhaal van William alweer de derde van Strouts boeken over schrijver Lucy Barton. William is Lucy’s eerste man met wie ze op een reis langs memory lane gaat.

Strout kan met weinig woorden heel veel zeggen, over in armoede opgroeien bijvoorbeeld, en wat dat met iemand doet. Ook nu weer liet ze me na lezing ontroerd achter.” Vertaling Barbara de Lange (Atlas Contact)

